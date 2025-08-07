Кирьяков ответил, стоит ли Черчесову приглашать в «Ахмат» Артёма Дзюбу

«Как позвать? Что значит позвать? Вряд ли это получится, трансферное окно заканчивается в начале сентября, за такое время это нереалистично. В “Акроне” он лидер команды, ведёт за собой партнёров, они на него рассчитывают и эта потеря будет существенная. Дзюба нашёл свою команду», — приводит слова Кирьякова Legalbet.