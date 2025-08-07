Иванов рассудит «Локомотив» и «Спартак» в четвертом туре РПЛ

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым рассудит матч московского «Локомотива» против столичного «Спартака» в четвертом туре Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
Встреча клубов пройдет в Москве на стадионе «Локомотива» в субботу и начнется в 18:00 мск. Железнодорожники выиграли три первых тура РПЛ в новом сезоне, «Спартак» одержал лишь одну победу в трех матчах чемпионата.
Помогать Иванову будут лайнсмены Алексей Лунев и Варанцо Петросян, а также резервный судья Юрий Карпов. За работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) будут отвечать Кирилл Левников и его ассистент Антон Фролов.
Назначения на остальные матчи тура:
пятница, 8 августа.
«Динамо» (Махачкала) — «Акрон» (Тольятти) — Ранэль Зияков (VAR — Ян Бобровский);
суббота, 9 августа.
«Крылья Советов» (Самара) — «Балтика» (Калининград) — Рафаэль Шафеев (Артем Чистяков),
ЦСКА (Москва) — «Рубин» (Казань) — Владимир Москалев (Андрей Фисенко),
«Ахмат» (Грозный) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — Евгений Буланов (Сергей Карасев);
воскресенье, 10 августа.
«Оренбург» — «Краснодар» — Алексей Сухой (VAR — Виталий Мешков),
«Сочи» — «Динамо» (Москва) — Инал Танашев (VAR — Артур Федоров),
«Ростов» — «Нижний Новгород» — Сергей Цыганок (VAR — Василий Казарцев).