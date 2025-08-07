Мангаш перешел из «Спартака» в «Спортинг»

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Португальский футболист Рикарду Мангаш перешел из московского «Спартака» в лиссабонский «Спортинг», сообщается на сайте португальского клуба.
Соглашение с защитником рассчитано до 2029 года. В контракте португальца также подписан пункт об отступных в размере 60 миллионов евро. Ранее СМИ сообщали, что «Спартак» получит до 1 млн евро за переход защитника.
Мангашу 27 лет. Защитник перешел в «Спартак» из португальского клуба «Витория Гимарайнш» в сентябре 2024 года. По данным портала Transfermarkt, сумма сделки тогда составила 2 млн евро. В составе московской команды португалец принял участие в 19 матчах, в которых забил три мяча.