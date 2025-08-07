Педро высказался о предстоящем матче «Зенита» с «Ахматом»

— Мы отлично знаем, как сложно играть в Грозном, какая качественная и хорошо сыгранная команда «Ахмат», поэтому нам нужно приложить максимум усилий, чтобы увезти домой победу. Но у нас за спиной хорошо проведённая тренировочная неделя, и мы, безусловно, едем за победой.