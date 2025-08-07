Быстров: против команд Черчесова всегда сложно играть, для «Ахмата» это большой плюс

«Возвращение Станислава Черчесова в РПЛ — усиление лиги. Против его команд всегда сложно играть. Для “Ахмата” это большой плюс. “Ахмат” должен ещё усилиться под Черчесова и ставить максимальные задачи. И ничего страшного, что Черчесова не было в РПЛ десять лет», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.