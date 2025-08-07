«Один из главных тренеров в моей карьере». Акинфеев поздравил Валерия Газзаева с 71-летием

Ричмонд
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
ФКСБ
0
:
Дрита
0
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.50
П2
8.50
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Серветт Ж
0
:
Утрехт
0
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.80
П2
1.81
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Лугано
0
:
Целе
0
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.00
П2
6.40
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Балкани
0
:
Шэмрок Роверс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Университатя Кр
0
:
Спартак Тр
0
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.50
П2
4.40
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Лозанна
0
:
Астана
0
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.80
П2
6.00
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Зриньски
0
:
Брейдаблик
1
Все коэффициенты
П1
4.00
X
3.10
П2
2.20
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Панатинаикос
0
:
Шахтер
0
Все коэффициенты
П1
3.65
X
2.85
П2
2.50
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Олимпия Л
0
:
Эгнатия
0
Все коэффициенты
П1
2.02
X
2.65
П2
6.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Дифферданж
1
:
Левадия
2
Все коэффициенты
П1
3.95
X
3.25
П2
2.02
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Викингур Л
1
:
Линфилд
1
Все коэффициенты
П1
3.80
X
2.46
П2
2.56
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Спарта П
2
:
Арарат-Армения
1
Все коэффициенты
П1
1.07
X
12.50
П2
36.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
АЗ
1
:
Вадуц
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
17.00
П2
42.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Андерлехт
1
:
Шериф
0
Все коэффициенты
П1
1.08
X
10.00
П2
36.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Полесье
0
:
Пакш
0
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.00
П2
4.10
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Левски
0
:
Сабах
0
Все коэффициенты
П1
1.93
X
2.70
П2
6.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
ПАОК
0
:
Вольфсбергер
0
Все коэффициенты
П1
1.90
X
2.70
П2
6.40
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Хеккен
0
:
Бранн
2
Все коэффициенты
П1
37.00
X
27.00
П2
1.03
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Рига
3
:
Бейтар И
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
13.20
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Викинг
1
:
Истанбул Башакшехир
1
Все коэффициенты
П1
3.20
X
1.82
П2
6.50
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
АИК
2
:
Дьер
0
Все коэффициенты
П1
1.01
X
16.00
П2
30.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Силькеборг
0
:
Ягеллония
1
Все коэффициенты
П1
26.00
X
4.70
П2
1.30
Футбол. Лига конференций
21:45
Викингур Р
:
Брённбю
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
21:45
Сент-Патрик'с Атлетик
:
Бешикташ
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Рапид В
:
Данди Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.28
X
5.81
П2
14.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Хайдук С
:
Динамо Тр
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.29
П2
13.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Ларн
:
Санта-Клара
Все коэффициенты
П1
10.50
X
4.43
П2
1.40
Футбол. Лига конференций
22:00
Ракув
:
Маккаби Хайфа
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.08
П2
6.30
Футбол. Лига конференций
22:00
Партизан
:
Хайберниан
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
АЕК Л
4
:
Легия
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ЧФР
1
:
Брага
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Баник О
4
:
Аустрия
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Линколн
1
:
Ноа
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фредрикстад
1
:
Мидтьюлланн
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Милсами
3
:
Виртус
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Арис Л
2
:
АЕК
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Араз
0
:
Омония
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Русенборг
0
:
Хаммарбю
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Жальгирис К
0
:
Арда
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
СШОР 1 - Кристалл
1
:
Луки-Энергия
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:1
Темп
2
:
Уралец-ТС
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Бурятия
0
:
Иркутск
8
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Анри
0
:
КДВ
4
П1
X
П2

«Один из главных тренеров в моей карьере». Акинфеев поздравил Валерия Газзаева с 71-летием

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поздравил экс-тренера красно-синих и сборной России Валерия Газзаева с днём рождения.

Источник: Чемпионат.com

7 августа специалисту исполнился 71 год.

«С днём рождения, Валерий Георгиевич! Вы, безусловно, один из главных тренеров в моей карьере! Спасибо вам за победы, за трофеи и за самые жёсткие сборы. Здоровья, здоровья и ещё раз здоровья!» — написал Акинфеев в телеграм-канале и прикрепил совместные фото с Газзаевым.

Газзаев возглавлял ЦСКА с 2001 по 2003, а также с 2004 по 2008 год. Российский специалист приводил армейцев к победе в чемпионате три раза, под руководством Валерия Газзаева ЦСКА четырежды выиграл Кубок страны и стал первым в истории России обладателем Кубка УЕФА.