Быстров: дебют Черчесова в матче с «Зенитом» — это плюс нашему чемпионату

Встреча пройдёт в субботу, 9 августа, на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Игра станет первой для нового главного тренера грозненцев Станислава Черчесова после возвращения в клуб.
«На старте сезона “Зенит” пока сам не похож на себя. Конечно, плохой старт для них. Дебют Черчесова в матче с “Зенитом” — это плюс нашему чемпионату. С удовольствием можно смотреть! У “Зенита” намного сильнее команда, а у “Ахмата” — матч дома и новый тренер. Будет интересно!» — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Перед очным матчем «Ахмат» и «Зенит» занимают, соответственно, 13-е и 7-е места в турнирной таблице. Клуб из столицы Чечни не набрал ни одного очка, потерпев три поражения на старте чемпионата. В активе сине-бело-голубых пять очков.