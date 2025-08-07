Роман Орещук: ЦСКА — единственный клуб в России, который умеет зарабатывать

«ЦСКА круто продал Рошу, учитывая небольшой срок его контракта. Было бы глупо не отпустить его в хорошую команду. Какие сильные футболисты уходят из ЦСКА? Роша ушёл, это понятно. Но Койта, Файзуллаев и Келлвен погоды не делали, поэтому в их уходе нет ничего страшного. ЦСКА отлично зарабатывает. Клуб использовал футболистов, они принесли пользу, и их продали. Наверное, ЦСКА — единственный клуб в России, который в плюсе и умеет зарабатывать», — сказал Орещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.