Семин: «Назовите хоть один случай, когда лимиты приносили пользу для футбола! В ужесточении нет никакого смысла»

«Назовите мне хоть один случай, когда лимиты хоть когда-то приносили пользу для футбола! Нет никакого смысла в том, чтобы ужесточать лимит на легионеров в России, потому что это не принесет практической пользы.



Конкуренция делает футболистов сильнее, а не искусственные ограничения. Изменения нужны на других уровнях, в ДЮСШ, школах и так далее», — цитирует Семина Odds.ru.