Жирков: «Зенит» сейчас популярнее «Спартака»

«Спартак» был самым популярным, когда раньше доминировал в чемпионате. Сейчас, наверное, «Зенит». Потому что много выигрывали чемпионат, еврокубки.



У красно-белых много болельщиков по всей стране еще с 90-х годов. Тяжело оценивать. Это две самые популярные команды. Думаю, все-таки, «Зенит» популярнее в последние годы«, — цитирует Жиркова “СЭ”.