Легенда сборной России раскрыл, при каком условии надо уволить тренера «Спартака»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин раскрыл, при каком условии московский «Спартак» должен уволить главного тренера Деяна Станковича. Его слова приводит «Советский спорт».

Источник: РИА "Новости"

«Если в ближайших матчах не будет результата, Станковича придется увольнять. Все-таки “Спартак” — большой клуб с дорогими футболистами, который обязан бороться за первые места. Но пока сезон только начинается, и шанс все исправить еще есть», — сказал Булыкин.

3 августа «Спартак» сыграл вничью с тольяттинским «Акроном». Встреча, которая состоялась на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, завершилась с результатом 1:1. Первый гол в этой встрече оформил игрок красно-белых Пабло Солари в компенсированное ко второму тайму время. Равенство на табло через две минуты установил Артем Дзюба, реализовавший пенальти.

После трех туров «Спартак» занимает 11 место в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав четыре очка. Следующий поединок в РПЛ красно-белые проведут 9 августа против московского «Локомотива» на выезде. Игра начнется в 18:00 по московскому времени.

ФК «Акрон»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
ФК «Акрон» является дебютантом РПЛ. Несмотря на скромный статус в своем первом же сезоне команда смогла удивить не только своих болельщиков, но и экспертов. Как это получилось у Тольяттинского клуба, расскажем в нашем материале.
Читать дальше