Таких проблем от Жерсона в «Зените» не ждали. Неужели повторится история Глушенкова?

В домашнем матче 3-го тура с ЦСКА история, можно сказать, повторилась. Когда армейцы забивали, Матвей Кисляк спокойно открылся между линий у полукруга и получил проникающую передачу от Ивана Облякова. Секундой ранее он стоял рядом с Жерсоном (тот снова играл «восьмёркой» в 4−3−3) — бразилец вообще никак не отреагировал на движение опорника армейцев. На подстраховку выдвинулся Вильмар Барриос, но колумбиец не успел сыграть в отборе, так как Кисляк ловко сориентировался и отдал тонкий пас пяткой на Алеррандро. Все резко развернулись к зенитовским воротам. Барриос, разумеется, уже не держал Кисляка и не мог предположить, что ворвавшийся в штрафную Кирилл Глебов сделает скидку назад на Матвея. В этот момент даже не прошедший предсезонку с командой и, казалось бы, отстающий по физике Вендел начал опускаться к собственной штрафной. Жерсон же просто стоял и смотрел на всё, словно зритель. Кисляк со второй попытки выдал голевую на Алеррандро.