Чего еще ждать от топ-клубов РПЛ на трансферном рынке? Наши инсайды

По нашей информации, «Локомотив» после планируемой продажи Самошникова за € 5 млн намерен пустить эти средства на покупку центрального полузащитника. Однако конкретные варианты у клуба пока отсутствуют. Нет никаких продвинутых переговоров ни по Пруцеву, про которого писали в других СМИ, ни с другими полузащитниками. Также, по нашим данным, до сих пор не исключён уход Дмитрия Баринова. «Башакшехир» сохраняет интерес к полузащитнику.