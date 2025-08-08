«Спартак» купит ганского полузащитника из «Фенербахче», пишут СМИ

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Спартак» близок к приобретению ганского полузащитника Александера Джику из турецкого «Фенербахче», сообщает Fotomac.
По информации источника, «Спартак» предлагает за Джику 5 млн евро. Сам футболист не входит в планы главного тренера «Фенербахче» Жозе Моуринью на грядущий сезон.
Джику 30 лет. В прошлом сезоне ганец провел за «Фенербахче» 38 матчей во всех турнирах и забил один мяч. Ранее он выступал за французские «Бастию», «Кан» и «Страсбур». На счету Джику 33 матча и 2 гола за сборную Ганы, в составе которого он выступил на чемпионате мира 2022 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 6,5 млн евро.