Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
20:00
Динамо Мх
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.34
П2
3.25
Футбол. Лига конференций
завершен
Рапид В
2
:
Данди Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хайдук С
2
:
Динамо Тр
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ларн
0
:
Санта-Клара
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ракув
0
:
Маккаби Хайфа
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Партизан
0
:
Хайберниан
2
П1
X
П2

«Спартак» купит ганского полузащитника из «Фенербахче», пишут СМИ

Fotomac: «Спартак» купит ганского хавбека Джику из «Фенербахче» за 5 млн евро.

Источник: Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Спартак» близок к приобретению ганского полузащитника Александера Джику из турецкого «Фенербахче», сообщает Fotomac.

По информации источника, «Спартак» предлагает за Джику 5 млн евро. Сам футболист не входит в планы главного тренера «Фенербахче» Жозе Моуринью на грядущий сезон.

Джику 30 лет. В прошлом сезоне ганец провел за «Фенербахче» 38 матчей во всех турнирах и забил один мяч. Ранее он выступал за французские «Бастию», «Кан» и «Страсбур». На счету Джику 33 матча и 2 гола за сборную Ганы, в составе которого он выступил на чемпионате мира 2022 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 6,5 млн евро.