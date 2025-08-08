«Спартак» купит ганского полузащитника из «Фенербахче», пишут СМИ

Джику 30 лет. В прошлом сезоне ганец провел за «Фенербахче» 38 матчей во всех турнирах и забил один мяч. Ранее он выступал за французские «Бастию», «Кан» и «Страсбур». На счету Джику 33 матча и 2 гола за сборную Ганы, в составе которого он выступил на чемпионате мира 2022 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 6,5 млн евро.