«Спартак» продлил контракт с Умяровым

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Московский «Спартак» в своем Telegram-канале объявил о продлении соглашения с полузащитником Наилем Умяровым.
Новый контракт 25-летнего хавбека с московской командой рассчитан до 2029 года.
«Желаем Наилю продолжать прогрессировать и добиться с “красно-белыми” новых больших побед», — говорится в сообщении клуба.
Умяров является воспитанником «Чертаново» и перешел в «Спартак» зимой 2019 года. Всего он сыграл за клуб 168 матчей, в которых забил пять голов. В составе «Спартака» Умяров становился обладателем Кубка России в 2022 году.