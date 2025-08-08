Кордобу признали лучшим футболистом «Краснодара» в июле

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Колумбийский нападающий Джон Кордоба признан лучшим игроком «Краснодара» по итогам июля, сообщается на официальном сайте действующих чемпионов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Кордоба получил 38,9% голосов болельщиков. Второе место занял полузащитник Эдуард Сперцян (20,75%), тройку замкнул вратарь Станислав Агкацев (9,08%).
В июле Кордоба принял участие в четырех официальных матчах в составе «Краснодара» и отметился голевой передачей во встрече с «Нижним Новгородом» (3:0) в чемпионате России.
После трех туров РПЛ сезона-2025/26 «быки» с 6 очками располагаются на пятом месте в турнирной таблице.
