Генич: ЦСКА в матче с «Рубином» будет ещё сложнее, чем с «Зенитом»

Известный футбольный телекомментатор Константин Генич поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московским ПФК ЦСКА и казанским «Рубином». Игра пройдёт 9 августа на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:45 по московскому времени.
«Учитывая, что и те, и другие пока не уступали, у “Рубина” есть все ресурсы, чтобы ЦСКА не проиграть. Мне кажется, ЦСКА в этом матче будет ещё сложнее, чем с “Зенитом”, — сказал Константин Генич в видео на YouTube-канале “Коммент. Шоу”.
Лидером РПЛ по итогам трёх туров является московский «Локомотив».