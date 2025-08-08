Генич: ЦСКА в матче с «Рубином» будет ещё сложнее, чем с «Зенитом»

«Учитывая, что и те, и другие пока не уступали, у “Рубина” есть все ресурсы, чтобы ЦСКА не проиграть. Мне кажется, ЦСКА в этом матче будет ещё сложнее, чем с “Зенитом”, — сказал Константин Генич в видео на YouTube-канале “Коммент. Шоу”.