Агент: «Саутгемптон» видит Сперцяна первой скрипкой. То, насколько клуб заинтересован в нем, — большая редкость

Агент Вадим Оганян прокомментировал интерес «Саутгемптона» к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

Источник: РИА "Новости"

Информация о том, что российский футболист может продолжить карьеру в английском клубе, появилась в июле.

— Интерес англичан к персоне Эдуарда предметный. Я провел переговоры с «Саутгемптоном», в ближайшее время клуб направит в «Краснодар» официальное предложение.

— Насколько Эдуард заинтересован в переходе?

— Я общался с Эдиком, он в курсе об интересе «Саутгемптона». Рассказал ему о проекте, видении главного тренера и спортивного директора и его роли в команде. Эдика видят системообразующим игроком, первой скрипкой. То, насколько клуб заинтересован в нем, это большая редкость — это не может не подкупать.

— «Краснодар» готов отпустить Сперцяна?

— «Саутгемптон» — огромный клуб, который существует более 139 лет, с большими традициями и уважением в мировом футболе. То количество футболистов, которое прошло через них, впечталяет: Садио Мане, Вирджил Ван Дейк, Люк Шоу, Ромео Лавия. Клуб провел в АПЛ 12 сезонов. Уверен, в новом сезоне они с большим отрывом вернутся в АПЛ, потому что по уровню финансирования и состава в Чемпионшипе они стоят особняком.

Тем более с учетом сегодняшней ситуации получить такое предложение крайне трудно, поэтому только глупый человек может отрицать, насколько оно интересное. Да и как всем известно, Эдик неоднократно говорил, что хочет попробовать себя в Европе. Считаю, такое право он заслужил, поэтому не думаю, что если Эдуард решится, клуб будет препятствовать его уходу. Тем более после сезона, где он принес «Краснодару» чемпионство. Так что посмотрим, — сказал Оганян в беседе с корреспондентом Sport24 Денисом Николаевым.