Агент: «Саутгемптон» видит Сперцяна первой скрипкой. То, насколько клуб заинтересован в нем, — большая редкость

Тем более с учетом сегодняшней ситуации получить такое предложение крайне трудно, поэтому только глупый человек может отрицать, насколько оно интересное. Да и как всем известно, Эдик неоднократно говорил, что хочет попробовать себя в Европе. Считаю, такое право он заслужил, поэтому не думаю, что если Эдуард решится, клуб будет препятствовать его уходу. Тем более после сезона, где он принес «Краснодару» чемпионство. Так что посмотрим, — сказал Оганян в беседе с корреспондентом Sport24 Денисом Николаевым.