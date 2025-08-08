Черчесов утвердил обновленный тренерский штаб «Ахмата»

Черчесов сменил на посту главного тренера Александра Сторожука, об отставке которого было объявлено во вторник. Под его руководством «Ахмат» потерпел три поражения в первых трех турах РПЛ, а также уступил в первом туре группового этапа пути РПЛ Кубка России. В субботу «Ахмат» сыграет дома с петербургским «Зенитом».