Черчесов утвердил обновленный тренерский штаб «Ахмата»

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов утвердил обновленный тренерский штаб, сообщается на сайте футбольного клуба.
Первым помощником Черчесова стал венгр Чаба Мате — специалист ранее работал с ним в «Ференцвароше». В штаб также вошли тренер по физподготовке Владимир Паников, сотрудничавший с Черчесовым в венгерском клубе и сборной России, и тренер вратарей Рамзан Цуцулаев, работающий в «Ахмате» с 2005 года. Медицинскую команду пополнил врач Эдуард Цгоев.
«Ахмат» объявил о назначении Черчесова на пост главного тренера в среду. Соглашение со специалистом рассчитано на три года. Ранее Черчесов возглавлял команду из Грозного с 2011 по 2013 год, когда она называлась «Терек».
Черчесов сменил на посту главного тренера Александра Сторожука, об отставке которого было объявлено во вторник. Под его руководством «Ахмат» потерпел три поражения в первых трех турах РПЛ, а также уступил в первом туре группового этапа пути РПЛ Кубка России. В субботу «Ахмат» сыграет дома с петербургским «Зенитом».