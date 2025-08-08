Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Динамо Мх
0
:
Акрон
0
Все коэффициенты
П1
2.55
X
2.95
П2
3.15
Футбол. Премьер-лига
09.08
Крылья Советов
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.31
П2
2.90
Футбол. Первая лига
09.08
Челябинск
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.58
П2
4.60
Футбол. Премьер-лига
09.08
ЦСКА
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.85
П2
4.79
Футбол. Премьер-лига
09.08
Локомотив
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.55
П2
2.75
Футбол. Первая лига
09.08
Сокол
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
3.38
X
3.10
П2
2.40

Агент игрока «Спартака» Денисова сообщил, что пытается устроить защитника в клубы Бразилии

Агент Александр Маньяков поделился информацией, что ищет для 22-летнего крайнего защитника «Спартака» Даниила Денисова варианты с командами из Бразилии.

Источник: Чемпионат.com

— До конца трансферного окна не будем дёргать Франа Кахигао, у него достаточно сложная ситуация со временем и тяжело идут переговоры. Но недавно я разговаривал с коллегой из Бразилии из достаточно серьёзного агентства. Спросил у него, не будет ли им интересен такой игрок, как Данька, — не Дани Алвес, который всё время бежит вперёд, а силовой защитник, способный сзади всё забетонировать. Он говорит: «У меня есть два клуба, которые искали защитника такого формата». Посмотрим, что будет. Мне кажется, интересная история.

— Даниил сам-то готов на Бразилию?

— Денисов из тех людей, кто не стоит на месте и хочет развиваться: и как личность, и как футболист. Мы с ним обсуждали варианты по Европе, но из-за политической обстановки всё очень сложно. Тему Бразилии мы с ним пока не обсуждали, но я думаю, что он не откажется, — приводит слова Маньякова «РБ Спорт».

В составе взрослой команды «Спартака» Денисов принял участие в 118 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.