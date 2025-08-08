Агент игрока «Спартака» Денисова сообщил, что пытается устроить защитника в клубы Бразилии

— До конца трансферного окна не будем дёргать Франа Кахигао, у него достаточно сложная ситуация со временем и тяжело идут переговоры. Но недавно я разговаривал с коллегой из Бразилии из достаточно серьёзного агентства. Спросил у него, не будет ли им интересен такой игрок, как Данька, — не Дани Алвес, который всё время бежит вперёд, а силовой защитник, способный сзади всё забетонировать. Он говорит: «У меня есть два клуба, которые искали защитника такого формата». Посмотрим, что будет. Мне кажется, интересная история.