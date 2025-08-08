«Динамо» Мх — «Акрон»: стартовые составы команд на матч 3-го тура РПЛ-2025/2026

Узнать больше по теме

ФК «Акрон»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году

ФК «Акрон» является дебютантом РПЛ. Несмотря на скромный статус в своем первом же сезоне команда смогла удивить не только своих болельщиков, но и экспертов. Как это получилось у Тольяттинского клуба, расскажем в нашем материале.