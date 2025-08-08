Ричмонд
«Динамо» Мх — «Акрон»: стартовые составы команд на матч 3-го тура РПЛ-2025/2026

Сегодня, 8 августа, состоится матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и тольяттинский «Акрон».

Источник: ФК "Динамо" Махачкала

Команды будут играть на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Ранэлем Зияковым (Набережные Челны). Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Динамо» Мх: Т. Магомедов, Табидзе, Пальцев, Аззи, Алибеков, Джавад, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Агаларов, Сердеров.

«Акрон»: Гудиев, Бокоев, Фернандес, Неделчяру, Пестряков, Савичев, Джурасович, Лончар, Джаковац, Болдырев, Дзюба.

В прошлом сезоне команды дважды встречались между собой в рамках чемпионата России. Первая игра завершилась вничью со счётом 1:1, а в ответной встрече победу одержал «Акрон» — 1:0.

После трёх сыгранных туров «Динамо» набрало четыре очка. Команда из Махачкалы располагается на девятом месте в турнирной таблице. «Акрон» с пятью очками находится на шестой строчке.

