Агент заявил о готовности Батракова сыграть против «Спартака»

«Локомотив» 9 августа на своем поле встретится со «Спартаком» в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Батраков в матче третьего тура против «Нижнего Новгорода» был заменен на 70-й минуте. На старте сезона на счету 20-летнего игрока четыре гола в четырех матчах.