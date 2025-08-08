Агент заявил о готовности Батракова сыграть против «Спартака»

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Полузащитник футбольного клуба «Локомотив» Алексей Батраков, несмотря на замену в предыдущей игре, готов начать дерби против московского «Спартака» в стартовом составе, сообщил РИА Новости агент игрока Вадим Кузьмичев.
«Локомотив» 9 августа на своем поле встретится со «Спартаком» в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Батраков в матче третьего тура против «Нижнего Новгорода» был заменен на 70-й минуте. На старте сезона на счету 20-летнего игрока четыре гола в четырех матчах.
«Все нормально. В недельном цикле Леша не пропускал тренировок, готовится к игре. Завтра будет в основе», — сказал Кузьмичев.
«Локомотив» после трех туров занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков из 9 возможных. «Спартак» отстает от железнодорожников на 5 очков, занимая 11-ю строчку.