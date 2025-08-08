Колумбийский полузащитник приехал в Москву на медосмотр для ЦСКА

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Футболист колумбийского клуба «Мильонариос» Даниэль Руис 10 августа должен завершить медосмотр для перехода в московский ЦСКА на правах аренды, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
По информации южноамериканских СМИ, Руис в пятницу прилетел в Москву для перехода в ЦСКА. Ожидается, что он подпишет арендное соглашение сроком до конца сезона-2025/26.
«Руис пройдет медосмотр для перехода в ЦСКА
Руису 24 года. На родине вингер до перехода в текущий клуб выступал за «Форталеcу», а также провел полгода на правах аренды в бразильском «Сантосе». В составе «Мильонариоса» с 2021 года он принял участие в 196 матчах в различных турнирах, забив 22 мяча. Его контракт с нынешним клубом рассчитан до лета 2027 года.