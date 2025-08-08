Колумбийский полузащитник приехал в Москву на медосмотр для ЦСКА

Руису 24 года. На родине вингер до перехода в текущий клуб выступал за «Форталеcу», а также провел полгода на правах аренды в бразильском «Сантосе». В составе «Мильонариоса» с 2021 года он принял участие в 196 матчах в различных турнирах, забив 22 мяча. Его контракт с нынешним клубом рассчитан до лета 2027 года.