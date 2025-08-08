Ричмонд
«Акрон» голевой Дзюбы вырвал ничью! Но как же перед этим не повезло его партнеру

Болдыреву не хватило до гола нескольких сантиметров. Впрочем, у махачкалинских динамовцев такое можно сказать про Агаларова.

Источник: ФК "Динамо" Махачкала

Махачкалинское «Динамо» и «Акрон» в прошлом году уверенно шагнули в МИР РПЛ, бодро стартовали в новом сезоне и теперь встретились в Каспийске в матче открытия 4-го тура.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 4, 8.08.2025, 20:00
Динамо Мх
1
Акрон
1

По стартовым составам оба тренера не удивили. Разве что у дагестанцев вернулся получивший в 1-м туре красную Аззи. Как раз он на 10-й минуте скинул мяч Агаларову, который корпусом оттеснил Бокоева и, стоя спиной к воротам, пальнул в перекладину. Гудиев помешать голу никак не мог и выступал в роли наблюдателя — повезло.

Ещё неплохо издали прикладывался Сундуков — получилось чуть правее створа. Других моментов команды до конца первого тайма не организовали и созданию остроты предпочитали обилие единоборств — как бы отдавая дань уважения Дагестану, где проходила игра. 10−11 по фолам за первую половину — борьбы было больше, чем футбола. Впрочем, в Каспийске такое случается. «Акрон» пытался забрасывать на Дзюбу — махачкалинцы справлялись.

А вот тольяттинцы всё же дрогнули. Джавад подал с углового в район дальней штанги, Гудиев пытался выйти на перехват и уткнулся в своего же Бокоева, а никем не прикрытый Табидзе без проблем кивнул головой. Судя по празднованию, Джемала стоит поздравить с грядущим пополнением в семье.

Болдырев поймал пару скидок Дзюбы и был близок к голу: один раз промахнулся, другой — нарвался на блокировку того же Табидзе. Обе эти попытки меркнут перед дальнобойной «пушкой» Пестрякова — мяч ударился о перекладину и отскочил на линию ворот. 1:0 по счёту, 1:1 — по безумному фарту. Но всё это к 50-й минуте.

Посмотрите, как же было близко!

Источник: Кадр из трансляции

Дальнейший навал «Акрона» «Динамо» сдерживало, хотя навесы и прострелы следовали друг за другом. Плюс редко, но хозяева отвечали — Агаларов не хотел уходить без гола. Забил не он, а Магомедов. Забравшись в очевидный офсайд.

Зато Беншимол сделал всё в рамках правил!

Тольяттинцы всё-таки дожали махачкалинцев на 84-й минуте. Выброс аута привёл к очередной скидке Дзюбы. Партнёр Артёма из Кабо-Верде грамотно принял мяч и легонько направил его в правый от себя угол. Не только же пенальти зарабатывать да в Кубке России забивать, правильно?

И тех и других ничья не устраивала. Концовка осталась уже за «Динамо», тем не менее счёт больше не менялся. Горечь от результата наверняка присутствует и у «Акрона» (особенно у Пестрякова), и тем более у динамовцев. Однако если оценить таблицу РПЛ, станет спокойнее: пока у четырёх команд там по-прежнему нули, у тольяттинцев шесть очков, у махачкалинцев — пять.

Автор: Георгий Илющенко

Динамо Мх
1:1
Первый тайм: 1:0
Акрон
Футбол, Премьер-лига, Тур 4
8.08.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Анжи Арена
Главные тренеры
Хасанби Биджиев
Заур Тедеев
Голы
Динамо Мх
Джемал Табидзе
(Джавад Хоссейннеджад)
42′
Акрон
Жилсон Тавареш Беншимол
(Артем Дзюба)
84′
Составы команд
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
70
Валентин Пальцев
12′
5
Джемал Табидзе
99
Муталип Алибеков
90′
22
Мохамед Аззи
77
Темиркан Сундуков
25
Гамид Агаларов
47
Никита Глушков
10
Джавад Хоссейннеджад
36′
69′
19
Кирилл Зинович
28
Сердер Сердеров
61′
9
Ражаб Магомедов
16
Уссем Мрезиг
69′
21
Абдулпаша Джабраилов
Акрон
88
Виталий Гудиев
77
Константин Савичев
21
Роберто Фернандес
35
Ифет Джаковац
5
Алекса Джурасович
22
Артем Дзюба
53′
71
Дмитрий Пестряков
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
81′
15
Стефан Лончар
69′
11
Жилсон Тавареш Беншимол
91
Максим Болдырев
60′
6
Максим Кузьмин
Статистика
Динамо Мх
Акрон
Желтые карточки
3
2
Удары (всего)
9
17
Удары в створ
1
1
Угловые
4
6
Фолы
18
18
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
