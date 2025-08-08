«Акрон» голевой Дзюбы вырвал ничью! Но как же перед этим не повезло его партнеру

И тех и других ничья не устраивала. Концовка осталась уже за «Динамо», тем не менее счёт больше не менялся. Горечь от результата наверняка присутствует и у «Акрона» (особенно у Пестрякова), и тем более у динамовцев. Однако если оценить таблицу РПЛ, станет спокойнее: пока у четырёх команд там по-прежнему нули, у тольяттинцев шесть очков, у махачкалинцев — пять.