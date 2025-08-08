«Акрон» голевой Дзюбы вырвал ничью! Но как же перед этим не повезло его партнеру

Махачкалинское «Динамо» и «Акрон» в прошлом году уверенно шагнули в МИР РПЛ, бодро стартовали в новом сезоне и теперь встретились в Каспийске в матче открытия 4-го тура.
По стартовым составам оба тренера не удивили. Разве что у дагестанцев вернулся получивший в 1-м туре красную Аззи. Как раз он на 10-й минуте скинул мяч Агаларову, который корпусом оттеснил Бокоева и, стоя спиной к воротам, пальнул в перекладину. Гудиев помешать голу никак не мог и выступал в роли наблюдателя — повезло.
Ещё неплохо издали прикладывался Сундуков — получилось чуть правее створа. Других моментов команды до конца первого тайма не организовали и созданию остроты предпочитали обилие единоборств — как бы отдавая дань уважения Дагестану, где проходила игра. 10−11 по фолам за первую половину — борьбы было больше, чем футбола. Впрочем, в Каспийске такое случается. «Акрон» пытался забрасывать на Дзюбу — махачкалинцы справлялись.
А вот тольяттинцы всё же дрогнули. Джавад подал с углового в район дальней штанги, Гудиев пытался выйти на перехват и уткнулся в своего же Бокоева, а никем не прикрытый Табидзе без проблем кивнул головой. Судя по празднованию, Джемала стоит поздравить с грядущим пополнением в семье.
Болдырев поймал пару скидок Дзюбы и был близок к голу: один раз промахнулся, другой — нарвался на блокировку того же Табидзе. Обе эти попытки меркнут перед дальнобойной «пушкой» Пестрякова — мяч ударился о перекладину и отскочил на линию ворот. 1:0 по счёту, 1:1 — по безумному фарту. Но всё это к 50-й минуте.
Посмотрите, как же было близко!
Дальнейший навал «Акрона» «Динамо» сдерживало, хотя навесы и прострелы следовали друг за другом. Плюс редко, но хозяева отвечали — Агаларов не хотел уходить без гола. Забил не он, а Магомедов. Забравшись в очевидный офсайд.
Зато Беншимол сделал всё в рамках правил!
Тольяттинцы всё-таки дожали махачкалинцев на 84-й минуте. Выброс аута привёл к очередной скидке Дзюбы. Партнёр Артёма из Кабо-Верде грамотно принял мяч и легонько направил его в правый от себя угол. Не только же пенальти зарабатывать да в Кубке России забивать, правильно?
И тех и других ничья не устраивала. Концовка осталась уже за «Динамо», тем не менее счёт больше не менялся. Горечь от результата наверняка присутствует и у «Акрона» (особенно у Пестрякова), и тем более у динамовцев. Однако если оценить таблицу РПЛ, станет спокойнее: пока у четырёх команд там по-прежнему нули, у тольяттинцев шесть очков, у махачкалинцев — пять.
Автор: Георгий Илющенко
Хасанби Биджиев
Заур Тедеев
Джемал Табидзе
(Джавад Хоссейннеджад)
42′
Жилсон Тавареш Беншимол
(Артем Дзюба)
84′
39
Тимур Магомедов
70
Валентин Пальцев
12′
5
Джемал Табидзе
99
Муталип Алибеков
90′
22
Мохамед Аззи
77
Темиркан Сундуков
25
Гамид Агаларов
47
Никита Глушков
10
Джавад Хоссейннеджад
36′
69′
19
Кирилл Зинович
28
Сердер Сердеров
61′
9
Ражаб Магомедов
16
Уссем Мрезиг
69′
21
Абдулпаша Джабраилов
88
Виталий Гудиев
77
Константин Савичев
21
Роберто Фернандес
35
Ифет Джаковац
5
Алекса Джурасович
22
Артем Дзюба
53′
71
Дмитрий Пестряков
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
81′
15
Стефан Лончар
69′
11
Жилсон Тавареш Беншимол
91
Максим Болдырев
60′
6
Максим Кузьмин
Главный судья
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти