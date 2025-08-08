Судья верно назначил пенальти в ворота «Спартака» в конце матча РПЛ с «Акроном» — РФС

11-метровый удар реализовал форвард тольяттинской команды Артём Дзюба, сравняв счёт в игре.
«Защитник, пытаясь сыграть в мяч, бьёт по ноге соперника, тем самым нарушая правила игры. VAR проанализировал игровой эпизод и правильно подтвердил решение арбитра назначить пенальти», — сказано в видео на официальной странице РФС в социальной сети VK.
Футбол, Премьер-лига, Тур 3
3.08.2025, 13:30 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Заур Тедеев
Деян Станкович
Голы
Акрон
Артем Дзюба
90+4′
Спартак
Пабло Солари
(Игорь Дмитриев)
90+2′
Нереализованные пенальти
Акрон
Стефан Лончар
63′
Составы команд
Акрон
88
Виталий Гудиев
77
Константин Савичев
21
Роберто Фернандес
35
Ифет Джаковац
5′
5
Алекса Джурасович
57′
22
Артем Дзюба
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
45′
15
Стефан Лончар
73′
6
Максим Кузьмин
90′
71
Дмитрий Пестряков
77′
11
Жилсон Тавареш Беншимол
91
Максим Болдырев
90′
69
Арсений Дмитриев
Спартак
98
Александр Максименко
90′
82
Даниил Хлусевич
45+1′
45+2′
18
Наиль Умяров
11
Ливай Гарсия
68
Руслан Литвинов
4
Алексис Дуарте
2
Олег Рябчук
46′
27
Игорь Дмитриев
35
Кристофер Мартинс
86′
28
Даниил Зорин
83
Жедсон Фернандеш
46′
7
Пабло Солари
9
Манфред Угальде
45′
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
86′
47
Роман Зобнин
Статистика
Акрон
Спартак
Желтые карточки
4
3
Удары (всего)
12
13
Удары в створ
4
3
Угловые
3
7
Фолы
12
14
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
ФК «Акрон»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
ФК «Акрон» является дебютантом РПЛ. Несмотря на скромный статус в своем первом же сезоне команда смогла удивить не только своих болельщиков, но и экспертов. Как это получилось у Тольяттинского клуба, расскажем в нашем материале.Читать дальше