Топ-клубы РПЛ проваливают старт сезона. Что пошло не так у «Спартака», «Динамо», «Зенита» и других

Топ-6 РПЛ прямо сейчас выглядит так: «Локомотив», «Крылья Советов», «Балтика», «Рубин», «Краснодар», «Акрон». Все фавориты сезона теряют очки, а единственный стопроцентный результат показал только «Локо», который прошедший чемпионат завершил шестым. А что же тогда происходит с недавними лидерами, где у них главные резервы? Пройдемся по каждому.
«Краснодар»: недостаток креатива и адаптация новичков
Чемпион сделал массу трансферов. Пришли Дуглас Аугусто, Гаэтан Перрен, Густаво Фуртадо, Александр Корякин, Виталий Стежко и Жубал. А еще краснодарцы одержали только одну крупную победу — над «Пари НН», натужно выиграли у «Динамо» — 1:0 и не справились дома с «Локо» — 1:2.
Еще в концовке прошлого сезона стало очевидно, что краснодарцам нужны реформы — план с длинными забросами на Кордобу часто работал, но со временем закапывался в предсказуемости флангов, где орудовали почти бессменные Виктор Са и Жоау Батчи. Поэтому менеджмент, осознавая проблемы, решительно вложился в закупку игроков.
Аугусто призван добавить креатива в центр поля, где Ленини, Черников и Кривцов дают качественный объем, но замедляют игру на мяче. Кевин в прошлом сезоне выдал отрезок жизни, но в этом все чаще оказывается на лавке — в игре с «Локо» не вышел, а с «Пари НН» и «Динамо» покинул поле в перерыве. Пока Аугусто только на пути адаптации, поэтому не показывает максимум. То же самое можно сказать и про Фуртадо и Жубала. Перрен же восстанавливается от травмы. К данному моменту новички не добавили качества, но на это нужно время.
Потому для Мурада Мусаева важно вживить новых футболистов в командный организм, чтобы раскрасить привычную игру новыми цветами. Без этого краснодарцы останутся предсказуемыми и линейными. Матчи с «Локо» и «Динамо» это жирно подчеркивают.
«Зенит»: регресс Глушенкова, решения Семака
Серебряный призер провернул две большие сделки — взял бразильца Жерсона и аргентинца Романа Вегу. «Зенит» и в прошлом сезоне выглядел медленно и неповоротливо, как огромный фитнес-инструктор в боксерском ринге. Большой выбор футболистов на каждую позицию уже привел к скандалу. Публичная обструкция Сергея Семака в адрес Глушенкова после ничейной игры с «Рубином» породила резкий ответ отца Максима и горячее публичное обсуждение ситуации со стороны болельщиков. Кто-то считает, что прав Глушенков, кто-то на стороне Семака. Но одно можно сказать точно: «Зенит» от таких разговоров серьезно проигрывает.
Кстати, Глушенков с 18 августа прошлого года сделал в РПЛ всего шесть результативных действий (два гола и четыре передачи). Так что в каком-то смысле Сергея Богдановича можно понять. Сложно осознать другое. Зимой приобрели Луиса Энрике за сумму в 35 миллионов евро, хотя на позиции правого нападающего у питерцев уже было два варианта — Глушенков и Лусиано. Такая трансферная политика создала огромную конкуренцию, которая пока больше мешает.
Хотя центр поля Барриос — Вендел — Жерсон выглядит монструозно и убийственно. То же самое можно сказать про любую позицию на поле за исключением правого фланга обороны, где играет разнорабочий Мантуан. И, кстати, это один из немногих футболистов «Зенита», к которому нет вопросов.
Зато вызывает споры реакция Семака на происходящее на поле. Например, выход Веги и Горшкова в концовке матча с «Рубином» привел к голу казанцев и потере очков. Есть ощущение, что второй подряд юбилейный сезон давит на тренерский штаб, и поэтому состав, который должен побеждать в РПЛ на бумаге, пока буксует. Кстати, вместе со звездным новичком Жерсоном.
ЦСКА: недостаток ресурсов
Армейцы сейчас выглядят командой, которая закономерно заряжается на успешное выступление, но по объективным причинам пока не показывает максимум. Тут и новый тренер, который привыкает к лиге, и потеря Виллиана Роши, монтировавшего оборону несколько сезонов подряд. Плюс новички явно не выглядят усилением здесь и сейчас: 20-летние Матеус Алвес и Лионель Верде — талантливые проспекты, которые пока не готовы делать разницу, а Вильягра, выкупленный у «Ривер Плейта» в резонансе с желанием Николича, получил травму.
Но даже в такой ситуации Челестини строит системную команду: поменял схему, успешно использует Кругового правым вингером, заставил забивать Алеррандро, продолжает прокачивать Кисляка и уже выиграл Суперкубок России. Для стабильного выступления в РПЛ этому коллективу нужны трансферы: в опорную зону, атаку и центр обороны. Без качественных новичков даже Челестини с его утилитарным подходом будет сложно бороться за что-то серьезное. Но деньги у армейцев есть (трансферная кампания на выход принесла почти 20 млн евро), так что ждем усиление.
«Спартак»: реакции тренера и негативный эмоциональный фон
Сейчас модно говорить, что «Спартак» заваливает старт сезона из-за кошмарной игры. Но красно-белых, за исключением матча первого тура и кубковой встречи с «Ростовом» (к слову, в обоих случаях одержаны победы), никто не видел в ситуации 11 на 11 на протяжении всей игры. Поэтому сложно оценить качество команды, которая во втором и третьем туре не играет в полном составе больше тайма. С «Балтикой» удаление вообще случилось до 10-й минуты. Станковичу здесь не позавидуешь.
Пока «Спартак» играет на вредных эмоциях, которыми команду заряжает главный тренер: постоянные претензии к судьям, послематчевый комментарий с вопросом к руководству о защитнике — все это не дает красно-белым выйти на проектные мощности. Хотя состав — это роднит «Спартак» с «Зенитом» — позволяет решать большие задачи. И уж точно как минимум не мешает стартовать с девятью очками в матчах с «Динамо» Мх, «Балтикой» и «Акроном».
По самарской игре к тренерскому штабу самые серьезные претензии. Деян не отреагировал на провальный первый тайм Хлусевича, который умудрился сделать кошмарные 72% точных передач, выиграть лишь 38% единоборств, четыре раза сфолить и уйти с поля, получив две желтые за минуту. Сам стартовый план мешал спартаковцам создавать моменты. Ромб в центре поля лишил атак через фланги и почти полностью обездвижил переднюю линию. Удивительно, но Станкович сознательно отказался давить на самые слабые стороны соперника, что подтвердилось во втором тайме. Вышедший уже в меньшинстве Дмитриев просто уничтожил правого защитника тольяттинцев Савичева и создал голевую атаку, которую завершил другой вингер — Пабло Солари. И даже с таким чудесным спасением — после незабитого пенальти Лончаром — красно-белые умудрились потерять концентрацию и упустить победу на последних минутах.
Странные решения Станковича, негативный эмоциональный фон — причины неудач «Спартака» на старте. Не знаю про пять матчей, которые даны тренеру на исправление, о которых пишет коллега Максим Алланазаров, но реформировать подход Деяну точно надо.
«Динамо»: перестройка команды, отсутствие Тюкавина
Авторские проекты Валерия Карпина на то и авторские, чтобы строиться не за один матч и даже не за пять. «Динамо» с подписанием Валерия Георгиевича осознанно пошло на реформу, а может даже — революцию. Ростовский костяк из Глебова и Осипенко тому в помощь, но пока даже они не способны настроить все, что хочет видеть тренер сборной. Трансферы выглядят логично: Рубенс и Зайнутдинов, которые призваны добавить глубины на нескольких позициях, в том числе на проблемном левом фланге обороны, Иван Сергеев, способный заменить травмированного Тюкавина, и Осипенко — оплот обороны и проводник структуры в билд-апе.
Есть ощущение, что Андрей Лунев — не лучший выбор для Карпина в плане игры ногами, поскольку мы знаем, что Валерий Георгиевич относится к этому компоненту настолько же серьезно, как и к церемониальному отказу игроков от сахара. Но, возможно, это пока только впечатление.
Не хватает Тюкавина. Да, Сергеев показывает, что жует динамовский хлеб не зря — гол в РПЛ и дубль в Кубке. Но Константин — исключительный талант и, возможно, лучший центрфорвард лиги. Его возвращение точно добавит конкретики в атаке вместе с идеальными открываниями, которые кошмарят любую оборону лиги. Если говорить про возвращения, то, конечно, стабильности обороне добавит Майсторович. Юный серб даже при Марцеле Личке выглядел очень надежно и в перспективе может составить мощную пару с Осипенко.
Пожалуй, для «Динамо» старт чемпионата и не мог сложиться иначе. Сложное время с перестройкой — факт, который просто надо принять. Ну, а дальше следим за работой Карпина. Это действительно интересно.
Автор: Максим Никитин