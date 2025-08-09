Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
13:30
Крылья Советов
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.32
П2
2.90
Футбол. Первая лига
15:00
Челябинск
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.64
П2
4.60
Футбол. Премьер-лига
15:45
ЦСКА
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.85
П2
4.79
Футбол. Премьер-лига
18:00
Локомотив
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.55
П2
2.75
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
3.38
X
3.10
П2
2.40
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
1
:
Акрон
1
П1
X
П2

Топ-клубы РПЛ проваливают старт сезона. Что пошло не так у «Спартака», «Динамо», «Зенита» и других

В порядке пока только «Локомотив».

Источник: Спорт-Экспресс

Топ-6 РПЛ прямо сейчас выглядит так: «Локомотив», «Крылья Советов», «Балтика», «Рубин», «Краснодар», «Акрон». Все фавориты сезона теряют очки, а единственный стопроцентный результат показал только «Локо», который прошедший чемпионат завершил шестым. А что же тогда происходит с недавними лидерами, где у них главные резервы? Пройдемся по каждому.

Источник: РИА "Новости"

«Краснодар»: недостаток креатива и адаптация новичков

Чемпион сделал массу трансферов. Пришли Дуглас Аугусто, Гаэтан Перрен, Густаво Фуртадо, Александр Корякин, Виталий Стежко и Жубал. А еще краснодарцы одержали только одну крупную победу — над «Пари НН», натужно выиграли у «Динамо» — 1:0 и не справились дома с «Локо» — 1:2.

Еще в концовке прошлого сезона стало очевидно, что краснодарцам нужны реформы — план с длинными забросами на Кордобу часто работал, но со временем закапывался в предсказуемости флангов, где орудовали почти бессменные Виктор Са и Жоау Батчи. Поэтому менеджмент, осознавая проблемы, решительно вложился в закупку игроков.

Аугусто призван добавить креатива в центр поля, где Ленини, Черников и Кривцов дают качественный объем, но замедляют игру на мяче. Кевин в прошлом сезоне выдал отрезок жизни, но в этом все чаще оказывается на лавке — в игре с «Локо» не вышел, а с «Пари НН» и «Динамо» покинул поле в перерыве. Пока Аугусто только на пути адаптации, поэтому не показывает максимум. То же самое можно сказать и про Фуртадо и Жубала. Перрен же восстанавливается от травмы. К данному моменту новички не добавили качества, но на это нужно время.

Потому для Мурада Мусаева важно вживить новых футболистов в командный организм, чтобы раскрасить привычную игру новыми цветами. Без этого краснодарцы останутся предсказуемыми и линейными. Матчи с «Локо» и «Динамо» это жирно подчеркивают.

Источник: РИА "Новости"

«Зенит»: регресс Глушенкова, решения Семака

Серебряный призер провернул две большие сделки — взял бразильца Жерсона и аргентинца Романа Вегу. «Зенит» и в прошлом сезоне выглядел медленно и неповоротливо, как огромный фитнес-инструктор в боксерском ринге. Большой выбор футболистов на каждую позицию уже привел к скандалу. Публичная обструкция Сергея Семака в адрес Глушенкова после ничейной игры с «Рубином» породила резкий ответ отца Максима и горячее публичное обсуждение ситуации со стороны болельщиков. Кто-то считает, что прав Глушенков, кто-то на стороне Семака. Но одно можно сказать точно: «Зенит» от таких разговоров серьезно проигрывает.

Кстати, Глушенков с 18 августа прошлого года сделал в РПЛ всего шесть результативных действий (два гола и четыре передачи). Так что в каком-то смысле Сергея Богдановича можно понять. Сложно осознать другое. Зимой приобрели Луиса Энрике за сумму в 35 миллионов евро, хотя на позиции правого нападающего у питерцев уже было два варианта — Глушенков и Лусиано. Такая трансферная политика создала огромную конкуренцию, которая пока больше мешает.

Хотя центр поля Барриос — Вендел — Жерсон выглядит монструозно и убийственно. То же самое можно сказать про любую позицию на поле за исключением правого фланга обороны, где играет разнорабочий Мантуан. И, кстати, это один из немногих футболистов «Зенита», к которому нет вопросов.

Зато вызывает споры реакция Семака на происходящее на поле. Например, выход Веги и Горшкова в концовке матча с «Рубином» привел к голу казанцев и потере очков. Есть ощущение, что второй подряд юбилейный сезон давит на тренерский штаб, и поэтому состав, который должен побеждать в РПЛ на бумаге, пока буксует. Кстати, вместе со звездным новичком Жерсоном.

Источник: РИА "Новости"

ЦСКА: недостаток ресурсов

Армейцы сейчас выглядят командой, которая закономерно заряжается на успешное выступление, но по объективным причинам пока не показывает максимум. Тут и новый тренер, который привыкает к лиге, и потеря Виллиана Роши, монтировавшего оборону несколько сезонов подряд. Плюс новички явно не выглядят усилением здесь и сейчас: 20-летние Матеус Алвес и Лионель Верде — талантливые проспекты, которые пока не готовы делать разницу, а Вильягра, выкупленный у «Ривер Плейта» в резонансе с желанием Николича, получил травму.

Но даже в такой ситуации Челестини строит системную команду: поменял схему, успешно использует Кругового правым вингером, заставил забивать Алеррандро, продолжает прокачивать Кисляка и уже выиграл Суперкубок России. Для стабильного выступления в РПЛ этому коллективу нужны трансферы: в опорную зону, атаку и центр обороны. Без качественных новичков даже Челестини с его утилитарным подходом будет сложно бороться за что-то серьезное. Но деньги у армейцев есть (трансферная кампания на выход принесла почти 20 млн евро), так что ждем усиление.

Источник: РИА "Новости"

«Спартак»: реакции тренера и негативный эмоциональный фон

Сейчас модно говорить, что «Спартак» заваливает старт сезона из-за кошмарной игры. Но красно-белых, за исключением матча первого тура и кубковой встречи с «Ростовом» (к слову, в обоих случаях одержаны победы), никто не видел в ситуации 11 на 11 на протяжении всей игры. Поэтому сложно оценить качество команды, которая во втором и третьем туре не играет в полном составе больше тайма. С «Балтикой» удаление вообще случилось до 10-й минуты. Станковичу здесь не позавидуешь.

Пока «Спартак» играет на вредных эмоциях, которыми команду заряжает главный тренер: постоянные претензии к судьям, послематчевый комментарий с вопросом к руководству о защитнике — все это не дает красно-белым выйти на проектные мощности. Хотя состав — это роднит «Спартак» с «Зенитом» — позволяет решать большие задачи. И уж точно как минимум не мешает стартовать с девятью очками в матчах с «Динамо» Мх, «Балтикой» и «Акроном».

Источник: РИА "Новости"

По самарской игре к тренерскому штабу самые серьезные претензии. Деян не отреагировал на провальный первый тайм Хлусевича, который умудрился сделать кошмарные 72% точных передач, выиграть лишь 38% единоборств, четыре раза сфолить и уйти с поля, получив две желтые за минуту. Сам стартовый план мешал спартаковцам создавать моменты. Ромб в центре поля лишил атак через фланги и почти полностью обездвижил переднюю линию. Удивительно, но Станкович сознательно отказался давить на самые слабые стороны соперника, что подтвердилось во втором тайме. Вышедший уже в меньшинстве Дмитриев просто уничтожил правого защитника тольяттинцев Савичева и создал голевую атаку, которую завершил другой вингер — Пабло Солари. И даже с таким чудесным спасением — после незабитого пенальти Лончаром — красно-белые умудрились потерять концентрацию и упустить победу на последних минутах.

Странные решения Станковича, негативный эмоциональный фон — причины неудач «Спартака» на старте. Не знаю про пять матчей, которые даны тренеру на исправление, о которых пишет коллега Максим Алланазаров, но реформировать подход Деяну точно надо.

Источник: Чемпионат.com

«Динамо»: перестройка команды, отсутствие Тюкавина

Авторские проекты Валерия Карпина на то и авторские, чтобы строиться не за один матч и даже не за пять. «Динамо» с подписанием Валерия Георгиевича осознанно пошло на реформу, а может даже — революцию. Ростовский костяк из Глебова и Осипенко тому в помощь, но пока даже они не способны настроить все, что хочет видеть тренер сборной. Трансферы выглядят логично: Рубенс и Зайнутдинов, которые призваны добавить глубины на нескольких позициях, в том числе на проблемном левом фланге обороны, Иван Сергеев, способный заменить травмированного Тюкавина, и Осипенко — оплот обороны и проводник структуры в билд-апе.

Есть ощущение, что Андрей Лунев — не лучший выбор для Карпина в плане игры ногами, поскольку мы знаем, что Валерий Георгиевич относится к этому компоненту настолько же серьезно, как и к церемониальному отказу игроков от сахара. Но, возможно, это пока только впечатление.

Источник: РИА "Новости"

Не хватает Тюкавина. Да, Сергеев показывает, что жует динамовский хлеб не зря — гол в РПЛ и дубль в Кубке. Но Константин — исключительный талант и, возможно, лучший центрфорвард лиги. Его возвращение точно добавит конкретики в атаке вместе с идеальными открываниями, которые кошмарят любую оборону лиги. Если говорить про возвращения, то, конечно, стабильности обороне добавит Майсторович. Юный серб даже при Марцеле Личке выглядел очень надежно и в перспективе может составить мощную пару с Осипенко.

Пожалуй, для «Динамо» старт чемпионата и не мог сложиться иначе. Сложное время с перестройкой — факт, который просто надо принять. Ну, а дальше следим за работой Карпина. Это действительно интересно.

Автор: Максим Никитин

Узнать больше по теме
ФК «Акрон»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
ФК «Акрон» является дебютантом РПЛ. Несмотря на скромный статус в своем первом же сезоне команда смогла удивить не только своих болельщиков, но и экспертов. Как это получилось у Тольяттинского клуба, расскажем в нашем материале.
Читать дальше