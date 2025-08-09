Топ-клубы РПЛ проваливают старт сезона. Что пошло не так у «Спартака», «Динамо», «Зенита» и других

Аугусто призван добавить креатива в центр поля, где Ленини, Черников и Кривцов дают качественный объем, но замедляют игру на мяче. Кевин в прошлом сезоне выдал отрезок жизни, но в этом все чаще оказывается на лавке — в игре с «Локо» не вышел, а с «Пари НН» и «Динамо» покинул поле в перерыве. Пока Аугусто только на пути адаптации, поэтому не показывает максимум. То же самое можно сказать и про Фуртадо и Жубала. Перрен же восстанавливается от травмы. К данному моменту новички не добавили качества, но на это нужно время.