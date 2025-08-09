Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
13:30
Крылья Советов
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.30
П2
2.58
Футбол. Первая лига
15:00
Челябинск
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.53
П2
4.30
Футбол. Премьер-лига
15:45
ЦСКА
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.48
П2
4.19
Футбол. Премьер-лига
18:00
Локомотив
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.45
П2
2.30
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
3.26
X
3.12
П2
2.40
Футбол. Первая лига
18:30
Родина
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.11
П2
3.53
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ахмат
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
5.80
X
4.07
П2
1.63
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
1
:
Акрон
1
П1
X
П2

Григорян объяснил лидерство «Локомотива» в РПЛ

Российский тренер Александр Григорян поделился мыслями о конкуренции в составе лидирующего в Российской Премьер-Лиге «Локомотива» после трёх туров чемпионата.

Источник: Чемпионат.com

В активе команды Михаила Галактионова девять очков.

«Карпукас в идеальном состоянии, Баринов и Батраков — один из самых сильных треугольников в РПЛ. Также “Локомотив” очень укрепил фланги. Руденко и Бакаев конкурируют с Пиняевым и Самошниковым. Пока не разыгрался Комличенко, но его присутствие разбудило Воробьёва. Получается, что есть и две топовые “девятки”. Сегодняшний “Локомотив” гораздо более мощный в плане замен. У него выросло качество обоймы, что позволяет надеяться на стабильность», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

В матче 4-го тура соревнований железнодорожники сыграют в дерби со «Спартаком» на домашней арене.