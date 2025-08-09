Григорян объяснил лидерство «Локомотива» в РПЛ

«Карпукас в идеальном состоянии, Баринов и Батраков — один из самых сильных треугольников в РПЛ. Также “Локомотив” очень укрепил фланги. Руденко и Бакаев конкурируют с Пиняевым и Самошниковым. Пока не разыгрался Комличенко, но его присутствие разбудило Воробьёва. Получается, что есть и две топовые “девятки”. Сегодняшний “Локомотив” гораздо более мощный в плане замен. У него выросло качество обоймы, что позволяет надеяться на стабильность», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».