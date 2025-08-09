Главная звезда старта РПЛ — в «Крыльях Советов». Вадим Раков — мощное открытие сезона

Летние месяцы российской премьер-лиги часто заставляют говорить о новых героях и молодых открытиях. Пару лет назад на старте чемпионата сиял Гамид Агаларов, в прошлом сезоне разрывали Максим Глушенков и Алексей Батраков. Нынешний июль наконец-то раскрыл в российском футболе мегаталантливого Вадима Ракова.
Воспитанник «Локомотива». Разносил ЮФЛ и поставил вечный рекорд РПЛ
Раков начал играть в футбол в Воронеже в академии «Факела». Что интересно, в своем первом клубе юный футболист начинал центральным защитником, но результативность, по словам Вадима, все равно была выше, чем у нападающих. В 2014-м он даже получил награду по итогам городского футбольного турнира, именно как «Самый надежный защитник».
Молодой талант быстро заприметили в столице, куда Раков и перебрался в 10-летнем возрасте, подписавшись с «Локомотивом». В московской команде Вадим стал ближе к атакующей группе на более привычных сейчас позициях.
Одна из первых ярких карьерных вспышек Ракова случилась на турнире UTLC Cup-2019 среди игроков до 14 лет в Москве. Железнодорожники дошли до финала, где уступили по пенальти сверстникам из «Барселоны». Сам Вадим забил на турнире четыре мяча, включая гол в финале с одиннадцатиметрового, который заработал сам.
Главное (пока) достижение в карьере нападающего — сезон-2021/22 в ЮФЛ-2. Раков провел абсолютно фантастический год: стал чемпионом, а также лучшим игроком и бомбардиром розыгрыша. В 25 матчах янгстер забил 36 мячей, этот рекорд не побит до сих пор. К этому Раков добавил еще и 9 ассистов. Просто безумие результативности!
Успех в чемпионском матче Вадим объяснил практически в стиле легендарного Андреа Пирло: «Лег в 10 часов вечера, хорошенько поспал, мама накормила меня вкусной кашей, я пришел на матч и сделал свое дело».
Летом 2022-го после ошеломительного сезона в молодежке тренерский штаб «Локо» вызвал юниора на сборы с основной командой. И даже с ходу попробовал парня в РПЛ — Вадим получил минуту в пятом туре в матче с «Крыльями Советов», что символично — своим будущим клубом. Этим появлением на поле Раков поставил рекорд чемпионата России, который никто уже отнять не сможет: стал первым игроком 2005 года рождения, появившимся на поле в высшей российской лиге.
В конце 2022-го бывший директор академии железнодорожников и по совместительству представитель Ракова Владимир Кузьмичев ставил футболиста в один ряд с Арсеном Захаряном, Константином Тюкавиным и Сергеем Пиняевым, называя их «игроками примерно одного потенциала, таланта». Вадим в декабре даже получил «Золотой мяч» Московской федерации футбола как лучший игрок 2005 года рождения.
Но все же молодой нападающий не остался в обойме взрослого «Локомотива» (в сумме 221 минута в РПЛ и Кубке), а больше играл в молодежной лиге, по большому счету перепрыгнув ЮФЛ-1 (провел там всего одну игру). В МФЛ Раков не растерялся, оформив 9+1, и показал, что готов к полноценному дебюту в вышке.
Раков не сразу стал играть в РПЛ, но зато стал чемпионом МФЛ-2023
Мощные показатели Вадима в юношеских и молодежных лигах не сильно впечатлили Михаила Галактионова, который имел достаточно большую группу футболистов атаки. Раков снова получил считаные минуты игрового времени в главных турнирах России: один выход в РПЛ и три в Кубке.
Но в МФЛ нападающий «Локо» снова блистал. В сезоне-2023 стал чемпионом первенства, настреляв 10+4 в 13 матчах, а в 2024-м провел только 7 игр на старте турнира — 6 голов и 2 голевые. Тут Вадима наконец-то заметили, и с этого момента он уже выступал исключительно в высшей лиге.
Итогом первого полноценного выступления в российской вышке стали 29 игр и 3+6 во всех турнирах. Однако Раков был больше игроком подмены, сыграв всего 1115 минут из 2610 возможных. Сильный отпечаток в неровном сезоне оставила сентябрьская травма, из-за которой Вадим пропустил около месяца. Об этом говорил и сам форвард: «До нее [травмы] я немало играл и неплохо себя показывал, все нормально было. А после — выпал из состава».
«Локомотив» видел большое и светлое будущее в своем воспитаннике, а болельщики любили и верили в родного футболиста, но после не самого удачного сезона было решено отдать Вадима в аренду. На помощь пришли «Крылья Советов», которые выиграли борьбу за молодой талант у «Пари НН», отказавшись от опции выкупа.
В Самаре Раков вернул форму времен ЮФЛ.
У Ракова суперреализация в первых турах, это его главный козырь. За счет чего еще Вадим покоряет РПЛ?
Действительно, прямо сейчас форвард «Крыльев» реализует буквально все. В первом туре мощно выстрелил из-за штрафной в ворота «Акрона», во втором принес команде победу на 90+1, приложившись практически с нулевого угла с линии штрафной. В третьем туре красота ушла на второй план, зато кратно возросла эффективность: 2+1 с «Ростовом», причем голевую оформил подачей с углового.
Голы в разном стиле — фишка Ракова еще со времен выступления в ЮФЛ. В том самом чемпионском сезоне Вадим забивал абсолютно на любой вкус: из штрафной, с разворота, головой, с обеих ног, со стандартных положений и даже с центра поля.
Молодой нападающий еще и реализует, казалось бы, аномальные удары. Все его четыре гола суммарно уместились в 0,40 xG, а все попытки угрожать воротам — в 0,70 xG. Это место в третьем десятке.
Еще более фантастически выглядит разница между реальными и ожидаемыми голами. Тут Раков просто улетел в космос от своих соперников.
Помимо четырех голов на счету Вадима есть один ассист. И хотя единственная голевая пришла с розыгрыша стандарта, это отлично подсвечивает один из главных плюсов нападающего — универсальность в финальной трети поля и игра в подыгрыше. Раков совершенно не привязан к штрафной площади, а готов сваливаться на фланг или уходить в глубину для поиска мяча.
В этом здорово помогла молодежная карьера. В «Локо» Вадим играл практически на всех позициях в атаке: и вингера, и форварда, и «десятку». Даже в предыдущем сезоне у Галактионова не было стабильной и правильной позиции для своего молодого проспекта.
Если давать Ракову краткое резюме, то получится универсальный игрок атаки, с хорошей скоростью, техникой и отличным контролем мяча как в статике, так и на скорости. Ко всему прочему Вадим еще и двуногий: из 11 ударов в этом сезоне пять были с левой и шесть с правой.
Говоря о перспективах и целях, игрок «Крыльев» не исключает возвращения в родной клуб: «Хотелось бы вернуться в “Локомотив”, забивать там и делать результативные действия там. Мы еще покажем, что такое связка Раков — Батраков!».
Вадим очень ценит талант товарища, с которым вместе становился чемпионом ЮФЛ-2, называя того «очень умным футболистом». Алексей стал лучшим ассистентом того сезона с 19 голевыми передачами.
Вадим уже вошел в историю «Крыльев Советов», забив 1000-й гол клуба в чемпионатах страны в ворота «Пари НН». С такой голевой формой Раков может войти и в историю РПЛ, побив рекорд по голам за сезон.
Дмитрий Кияшов.