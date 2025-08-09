Главная звезда старта РПЛ — в «Крыльях Советов». Вадим Раков — мощное открытие сезона

Итогом первого полноценного выступления в российской вышке стали 29 игр и 3+6 во всех турнирах. Однако Раков был больше игроком подмены, сыграв всего 1115 минут из 2610 возможных. Сильный отпечаток в неровном сезоне оставила сентябрьская травма, из-за которой Вадим пропустил около месяца. Об этом говорил и сам форвард: «До нее [травмы] я немало играл и неплохо себя показывал, все нормально было. А после — выпал из состава».