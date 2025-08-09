Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
13:30
Крылья Советов
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
3.02
X
3.15
П2
2.65
Футбол. Первая лига
15:00
Челябинск
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.50
П2
4.20
Футбол. Премьер-лига
15:45
ЦСКА
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.50
П2
4.30
Футбол. Премьер-лига
18:00
Локомотив
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.66
X
3.45
П2
2.23
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
3.26
X
3.12
П2
2.40
Футбол. Первая лига
18:30
Родина
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.11
П2
3.53
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ахмат
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
6.20
X
4.05
П2
1.65

«Крылья Советов» — «Балтика»: стартовые составы команд на матч 4-го тура РПЛ

Сегодня, 9 августа, состоится матч 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 между самарскими «Крыльями Советов» и калининградской «Балтикой».

Источник: Чемпионат.com

Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречу обслужит Рафаэль Шафеев из Волгограда. Время начала игры — 13:30 мск.

Стартовые составы команд:

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Солдатенков, Ороз, Рассказов, Костанза, Божин, Бабкин, Рахманович, Марин, Раков.

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Гассама, Андраде, Бевеев, Мендель, Илья Петров, Саусь, Титков, Максим Петров, Хиль.

После трёх туров «Балтика» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В активе подопечных Андрея Талалаева семь набранных очков. Столько же очков у «Крыльев Советов». Самарский клуб занимает второе место в турнирной таблице.