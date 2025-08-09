Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
ЦСКА
3
:
Рубин
1
Все коэффициенты
П1
1.06
X
12.00
П2
49.00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Челябинск
1
:
Волга
0
Все коэффициенты
П1
1.38
X
4.50
П2
12.00
Футбол. Премьер-лига
18:00
Локомотив
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.50
П2
2.25
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
3.26
X
3.12
П2
2.40
Футбол. Первая лига
18:30
Родина
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.00
П2
3.75
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ахмат
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
6.20
X
4.05
П2
1.65
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
1
:
Балтика
1
П1
X
П2

«Оренбург» купил игравшего на клубном ЧМ марокканского защитника

Фахд Муфи перешел в российский клуб из «Видада».

Источник: ФК "Оренбург"

Марокканский защитник Фахд Муфи перешел в «Оренбург» из касабланкского «Видада». Об этом сообщила пресс-служба российского клуба.

Срок соглашения с 29-летним футболистом не уточняется.

В прошедшем сезоне Муфи провел за «Видад» 25 матчей во всех турнирах, в том числе играл на клубном чемпионате мира в США.

Ранее Муфи выступал во Франции за молодежные команды «Лиона» и «Седан», в Португалии — за «Тонделу» и «Портимоненсе», в Хорватии — за «Хайдук».

«Оренбург» после трех туров нынешнего сезона РПЛ занимает 12-е место, набрав два очка.

Футбол. Премьер-лига
10.08
Оренбург
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
8.30
X
5.07
П2
1.43