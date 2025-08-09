«Оренбург» купил игравшего на клубном ЧМ марокканского защитника

Марокканский защитник Фахд Муфи перешел в «Оренбург» из касабланкского «Видада». Об этом сообщила пресс-служба российского клуба.
Срок соглашения с 29-летним футболистом не уточняется.
В прошедшем сезоне Муфи провел за «Видад» 25 матчей во всех турнирах, в том числе играл на клубном чемпионате мира в США.
Ранее Муфи выступал во Франции за молодежные команды «Лиона» и «Седан», в Португалии — за «Тонделу» и «Портимоненсе», в Хорватии — за «Хайдук».
«Оренбург» после трех туров нынешнего сезона РПЛ занимает 12-е место, набрав два очка.