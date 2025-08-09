Ричмонд
ЦСКА — «Рубин»: стартовые составы команд на матч 4-го тура РПЛ-2025/2026

Сегодня, 9 августа, состоится матч 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся ЦСКА и «Рубин».

Источник: Чемпионат.com

Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Владимир Москалёв. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Мойзес, Дивеев, Лукин, Алвес, Обляков, Глебов, Гаич, Кисляк, Алеррандро.

«Рубин»: Ставер, Тесленко, Вуячич, Безруков, Грицаенко, Кабутов, Иву, Ходжа, Юкич, Даку, Шабанхаджай.

После трёх туров чемпионата России красно-синие набрали пять очков и занимают восьмое место. Казанская команда заработала семь очков и располагается на четвёртой строчке.

В минувшем туре армейцы сыграли вничью с «Зенитом» (1:1), а «Рубин» победил «Сочи» со счётом 2:1.

