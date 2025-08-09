ЦСКА — «Рубин»: стартовые составы команд на матч 4-го тура РПЛ-2025/2026

Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Владимир Москалёв. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд.
ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Мойзес, Дивеев, Лукин, Алвес, Обляков, Глебов, Гаич, Кисляк, Алеррандро.
«Рубин»: Ставер, Тесленко, Вуячич, Безруков, Грицаенко, Кабутов, Иву, Ходжа, Юкич, Даку, Шабанхаджай.
После трёх туров чемпионата России красно-синие набрали пять очков и занимают восьмое место. Казанская команда заработала семь очков и располагается на четвёртой строчке.
В минувшем туре армейцы сыграли вничью с «Зенитом» (1:1), а «Рубин» победил «Сочи» со счётом 2:1.