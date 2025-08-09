Ричмонд
Селюк: Состав «Спартака» не позволяет бороться за чемпионство. Покупка Жедсона за 20 млн евро вызывает вопросы

Агент Дмитрий Селюк подверг критике приобретение «Спартаком» полузащитника Жедсона Фернандеша, а также высказался о составе красно-белых.

Источник: spartak.com

— Состав «Спартака» на данный момент не позволяет бороться за чемпионство. В действиях клуба на трансферном рынке не видно логики. Для примера возьмем Шамара Николсона. Ямайца взяли за 8 млн евро, чтобы спустя 2,5 года отпустить практически бесплатно. По 20 млн евро отдали за Гарсию и Солари, которые не показывают ничего. Пускай теперь попробуют продать последнего обратно в АЕК за ту же сумму. Там даже за 10 млн евро не согласятся.

«Спартак» же зимой закинул коту под хвост 40 млн евро. Летом Антон Заболотный пришел бесплатно. Ну, а приобретение Жедсона Фернандеша за 20 млн вызывает большие вопросы. Мне нравится, как ведущие российские клубы дружно ищут новичков в «Бешикташе», который совсем недавно вылетел из Лиги Европы, потерпев два поражения от «Шахтера» с общим счетом 2:6. Зачем брать оттуда футболистов? И ладно платили бы небольшие деньги. Зачем покупать исполнителя, который один матч играет, а пять отдыхает? Адекватная цена португальца — 10—12 млн евро. А когда сразу всплывает такая сумма, это, мягко говоря, шокирует, — цитирует Селюка RT.

«Спартак» в трех турах набрал четыре очка и занимает 11-е место в РПЛ.

