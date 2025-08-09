Селюк: Состав «Спартака» не позволяет бороться за чемпионство. Покупка Жедсона за 20 млн евро вызывает вопросы

«Спартак» же зимой закинул коту под хвост 40 млн евро. Летом Антон Заболотный пришел бесплатно. Ну, а приобретение Жедсона Фернандеша за 20 млн вызывает большие вопросы. Мне нравится, как ведущие российские клубы дружно ищут новичков в «Бешикташе», который совсем недавно вылетел из Лиги Европы, потерпев два поражения от «Шахтера» с общим счетом 2:6. Зачем брать оттуда футболистов? И ладно платили бы небольшие деньги. Зачем покупать исполнителя, который один матч играет, а пять отдыхает? Адекватная цена португальца — 10—12 млн евро. А когда сразу всплывает такая сумма, это, мягко говоря, шокирует, — цитирует Селюка RT.