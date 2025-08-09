«Балтика» сыграла вничью с «Крыльями», не забив с метра в пустые ворота

Футболисты самарских «Крыльев Советов» сыграли вничью с калининградской «Балтикой» со счетом 1:1 в домашнем матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе хозяев отличился Амар Рахманович (17-я минута), у гостей гол забил Брайан Хиль (62).
На 71-й минуте защитник «Балтики» Сергей Варатынов оказался один перед пустыми воротами, но с метра умудрился ударить в штангу.
В компенсированное ко второму тайму время с поля за вторую желтую карточку был удален защитник хозяев Сергей Бабкин.
«Крылья Советов» и «Балтика» набрали по восемь очков, они занимают второе и третье места в турнирной таблице РПЛ.
В следующем туре «Крылья Советов» 16 августа в гостях сыграют с грозненским «Ахматом», «Балтика» в тот же день примет московский «Локомотив».
Магомед Адиев
Андрей Талалаев
Амар Рахманович
17′
Брайан Александр Хиль
(Владислав Саусь)
62′
30
Сергей Песьяков
5
Доминик Ороз
85′
47
Сергей Божин
4
Александр Солдатенков
2
Кирилл Печенин
6
Сергей Бабкин
62′
90+1′
15
Николай Рассказов
83′
9
Алексей Сутормин
11
Амар Рахманович
83′
91
Владимир Игнатенко
7
Вадим Раков
64′
8
Максим Витюгов
26
Джимми Марин
46′
19
Иван Олейников
22
Фернандо Костанца
29′
64′
14
Михайло Баньяц
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
4
Натан Гассама
81′
16
Кевин Андраде
17
Владислав Саусь
10
Илья Петров
23
Мингиян Бевеев
68′
96
Амир Мохаммад
91
Брайан Александр Хиль
68′
90
Чиносо Оффор
22
Николай Титков
46′
15
Тентон Йенне
73
Максим Петров
90′
47
Даниил Уткин
8
Андрей Мендель
49′
81′
5
Айман Мурид
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти