Ильзат Ахметов получил первую желтую карточку в «Крыльях», он еще не дебютировал за клуб

Ильзат Ахметов перебрался в «Крылья Советов» из «Зенита» на правах аренды в среду, 6 августа. В матче с «Балтикой» полузащитник впервые попал в заявку самарцев. В минувшем розыгрыше РПЛ на его счету 53 минуты в пяти матчах за «Зенит» и ни одного результативного действия.