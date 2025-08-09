Ричмонд
Ильзат Ахметов получил первую желтую карточку в «Крыльях», он еще не дебютировал за клуб

Полузащитник «Крыльев Советов» Ильзат Ахметов получил первую жёлтую карточку в новой команде в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Балтикой», не появляясь на поле.

Источник: Чемпионат.com

Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Рафаэль Шафеев из Волгограда. Команды не смогли выявить победителя, итоговый счёт — 1:1.

На 64-й минуте Ахметов во время разминки выразил недовольство решением судьи. Рафаэль Шафеев показал запасному игроку жёлтую карточку. В оставшиеся минуты хавбек на поле не появился. Таким образом, первое предупреждение в новом клубе у футболиста случилось раньше официального дебюта.

Ильзат Ахметов перебрался в «Крылья Советов» из «Зенита» на правах аренды в среду, 6 августа. В матче с «Балтикой» полузащитник впервые попал в заявку самарцев. В минувшем розыгрыше РПЛ на его счету 53 минуты в пяти матчах за «Зенит» и ни одного результативного действия.

Крылья Советов
1:1
Первый тайм: 1:0
Балтика
Футбол, Премьер-лига, Тур 4
9.08.2025, 13:30 (МСК UTC+3)
Самара Арена, 11664 зрителя
Главные тренеры
Магомед Адиев
Андрей Талалаев
Голы
Крылья Советов
Амар Рахманович
17′
Балтика
Брайан Александр Хиль
(Владислав Саусь)
62′
Составы команд
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
5
Доминик Ороз
85′
47
Сергей Божин
4
Александр Солдатенков
2
Кирилл Печенин
6
Сергей Бабкин
62′
90+1′
15
Николай Рассказов
83′
9
Алексей Сутормин
11
Амар Рахманович
83′
91
Владимир Игнатенко
7
Вадим Раков
64′
8
Максим Витюгов
26
Джимми Марин
46′
19
Иван Олейников
22
Фернандо Костанца
29′
64′
14
Михайло Баньяц
Балтика
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
4
Натан Гассама
81′
16
Кевин Андраде
17
Владислав Саусь
10
Илья Петров
23
Мингиян Бевеев
68′
96
Амир Мохаммад
91
Брайан Александр Хиль
68′
90
Чиносо Оффор
22
Николай Титков
46′
15
Тентон Йенне
73
Максим Петров
90′
47
Даниил Уткин
8
Андрей Мендель
49′
81′
5
Айман Мурид
Статистика
Крылья Советов
Балтика
Желтые карточки
5
2
Удары (всего)
9
15
Удары в створ
3
6
Угловые
4
7
Фолы
11
17
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти