Ильзат Ахметов получил первую желтую карточку в «Крыльях», он еще не дебютировал за клуб

Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Рафаэль Шафеев из Волгограда. Команды не смогли выявить победителя, итоговый счёт — 1:1.
На 64-й минуте Ахметов во время разминки выразил недовольство решением судьи. Рафаэль Шафеев показал запасному игроку жёлтую карточку. В оставшиеся минуты хавбек на поле не появился. Таким образом, первое предупреждение в новом клубе у футболиста случилось раньше официального дебюта.
Ильзат Ахметов перебрался в «Крылья Советов» из «Зенита» на правах аренды в среду, 6 августа. В матче с «Балтикой» полузащитник впервые попал в заявку самарцев. В минувшем розыгрыше РПЛ на его счету 53 минуты в пяти матчах за «Зенит» и ни одного результативного действия.
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти