Это самый необъяснимый промах сезона! Ну, а так «Балтика» и «Крылья» сыграли вничью

«Балтика», уступая в счёте, завладела инициативой и закончила тайм при 62% владения на стадионе гостей. Команда Андрея Талалаева много била издали. В том числе опасно приложились защитники Андраде и Варатынов. Из-за штрафной бил и Саусь, однако вратарь «Крыльев» справлялся так или иначе. Хотя опасность на его ворота наваливалась и вторым темпом после добиваний. Что касается «Крыльев», то выделялся Раков, который едва не отдал ещё одну классную голевую передачу — на этот раз на Рассказова. Кстати, защитник после трёх ассистов за два тура на этот раз вышел в основе, и едва ли не каждая контратака строилась через него.