Это самый необъяснимый промах сезона! Ну, а так «Балтика» и «Крылья» сыграли вничью

Так сложилось, что матч «Крыльев Советов» и «Балтики» — это встреча второй и третьей команд МИР Российской Премьер-Лиги. Понято, что завершились лишь три тура, но семь очков на старте — отличный результат для обоих клубов. А победа в этой игре и соответственно 10 очков после четырёх туров едва ли не исключали вылет команды по итогам сезона.
Матч начался достаточно равно, а счёт был открыт во многом случайно. Удар Божина головой после подачи углового не выглядел опасным, однако защитник «Балтики» Андраде помешал своему вратарю Бориско взять мяч в руки. В результате тот отлетел в сторону Рахмановича, который с пары метров расстрелял ворота. Важный гол для нападающего, который постоянно появляется в основе, но не забивает.
«Балтика» сразу же едва не отыгралась. Максим Петров бил из штрафной, однако удар заблокировал Божин — мяч ему прилетел туда, куда меньше всего хочется каждому мужчине. Затем всё тот же Петров с углового опасно закрутил его в ворота, но Песьяков справился. На добивании бил уже Илья Петров, и мяч прошёл рядом со штангой.
«Балтика», уступая в счёте, завладела инициативой и закончила тайм при 62% владения на стадионе гостей. Команда Андрея Талалаева много била издали. В том числе опасно приложились защитники Андраде и Варатынов. Из-за штрафной бил и Саусь, однако вратарь «Крыльев» справлялся так или иначе. Хотя опасность на его ворота наваливалась и вторым темпом после добиваний. Что касается «Крыльев», то выделялся Раков, который едва не отдал ещё одну классную голевую передачу — на этот раз на Рассказова. Кстати, защитник после трёх ассистов за два тура на этот раз вышел в основе, и едва ли не каждая контратака строилась через него.
Второй тайм начался с того, что «Балтика» прессинговала, а «Крылья» старались выйти из обороны низом. Несколько раз хозяева едва не доигрались. В какой-то момент Песьяков буквально с линии ворот вынес мяч после паса назад от партнёра. Давление «Балтики» раз за разом приводило к перехватам. Один из таких моментов закончился ответным голом гостей. Несмотря на то что «Крылья» оборонялись низко, Хиль в штрафной успел после навеса и принять мяч на грудь, и пробить по воротам из убойной позиции. Песьяков до 62-й минуты много тащил, но тут был бессилен. Гол «Балтики» выглядел весьма по игре.
На 72-й минуте судья Шафеев назначил пенальти в пользу «Крыльев», однако VAR призвал арбитра посмотреть повтор на видео. Показалось, что Андраде сыграл одновременно в мяч и в ногу Витюгова. Главный судья посчитал, что пенальти всё-таки не было, и отменил своё изначальное решение. В целом же «Балтика» ко второму голу была поближе. Особенно с учётом удара Варатынова в штангу меньше чем с метра! Пока это самый необъяснимый промах сезона.
В компенсированное время вторую жёлтую карточку получил Бабкин, но «Крылья» отстояли ничью, хотя в целом были шансы победить у обеих команд. И напоследок — просто забавный факт. Редко когда увидишь, что футболист получает первую жёлтую в новой команде до того, как за неё дебютирует. Такое умудрился сделать Ильзат Ахметов во время разминки у углового флажка. Полузащитник на поле так и не появился.
Автор: Григорий Телингатер
Магомед Адиев
Андрей Талалаев
Амар Рахманович
17′
Брайан Александр Хиль
(Владислав Саусь)
62′
30
Сергей Песьяков
5
Доминик Ороз
85′
47
Сергей Божин
4
Александр Солдатенков
2
Кирилл Печенин
6
Сергей Бабкин
62′
90+1′
15
Николай Рассказов
83′
9
Алексей Сутормин
11
Амар Рахманович
83′
91
Владимир Игнатенко
7
Вадим Раков
64′
8
Максим Витюгов
26
Джимми Марин
46′
19
Иван Олейников
22
Фернандо Костанца
29′
64′
14
Михайло Баньяц
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
4
Натан Гассама
81′
16
Кевин Андраде
17
Владислав Саусь
10
Илья Петров
23
Мингиян Бевеев
68′
96
Амир Мохаммад
91
Брайан Александр Хиль
68′
90
Чиносо Оффор
22
Николай Титков
46′
15
Тентон Йенне
73
Максим Петров
90′
47
Даниил Уткин
8
Андрей Мендель
49′
81′
5
Айман Мурид
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
