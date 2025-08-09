Талалаев — о ничьей с «Крыльями»: некоторым игрокам надо сходить в церковь — четыре штанги

«Я считаю, что результат зависит от качества. Было продемонстрировано хорошее качество. Есть прогресс в качестве игры, понимании на поле и в состоянии игроков. Над реализацией моментов надо работать.



Некоторым игрокам надо сходить в церковь, потому что четыре штанги. Не забываем, с кем мы играли. Обидно, что с определённых моментов, которые наработаны, мы пропускаем. Есть пища для размышления, досада от недобора очков. Футбольный бог дал возможность увезти очки. Буквально 10 дней назад у нас всё было по-другому. Будем анализировать, в каком направлении двигаться», — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.