Талалаев — о ничьей с «Крыльями»: некоторым игрокам надо сходить в церковь — четыре штанги

«Я считаю, что результат зависит от качества. Было продемонстрировано хорошее качество. Есть прогресс в качестве игры, понимании на поле и в состоянии игроков. Над реализацией моментов надо работать.
Некоторым игрокам надо сходить в церковь, потому что четыре штанги. Не забываем, с кем мы играли. Обидно, что с определённых моментов, которые наработаны, мы пропускаем. Есть пища для размышления, досада от недобора очков. Футбольный бог дал возможность увезти очки. Буквально 10 дней назад у нас всё было по-другому. Будем анализировать, в каком направлении двигаться», — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.
Магомед Адиев
Андрей Талалаев
Амар Рахманович
17′
Брайан Александр Хиль
(Владислав Саусь)
62′
30
Сергей Песьяков
5
Доминик Ороз
85′
47
Сергей Божин
4
Александр Солдатенков
2
Кирилл Печенин
6
Сергей Бабкин
62′
90+1′
15
Николай Рассказов
83′
9
Алексей Сутормин
11
Амар Рахманович
83′
91
Владимир Игнатенко
7
Вадим Раков
64′
8
Максим Витюгов
26
Джимми Марин
46′
19
Иван Олейников
22
Фернандо Костанца
29′
64′
14
Михайло Баньяц
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
4
Натан Гассама
81′
16
Кевин Андраде
17
Владислав Саусь
10
Илья Петров
23
Мингиян Бевеев
68′
96
Амир Мохаммад
91
Брайан Александр Хиль
68′
90
Чиносо Оффор
22
Николай Титков
46′
15
Тентон Йенне
73
Максим Петров
90′
47
Даниил Уткин
8
Андрей Мендель
49′
81′
5
Айман Мурид
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
