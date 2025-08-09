Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Локомотив
0
:
Спартак
0
Все коэффициенты
П1
3.51
X
3.71
П2
2.11
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Сокол
0
:
Черноморец
0
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.00
П2
2.60
Футбол. Первая лига
18:30
Родина
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.00
П2
3.62
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ахмат
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
6.20
X
4.05
П2
1.67
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
5
:
Рубин
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Волга
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
1
:
Балтика
1
П1
X
П2

Самошников и Пиняев пропустят матч РПЛ «Локомотив» — «Спартак» по медицинским показаниям

Футболисты московского «Локомотива» Илья Самошников и Сергей Пиняев не примут участия в матче 4-го тура МИР РПЛ со «Спартаком», сообщила пресс-служба железнодорожников.

Источник: Чемпионат.com

«Локомотив» опубликовал состав на игру без Самошникова и Пиняева в заявке. Игра на «РЖД Арене» начнётся в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Без изменений по сравнению с предыдущим матчем. Тимофеев вернулся в строй, Самошников и Пиняев отсутствуют по медицинским показаниям», — говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива».

После трёх туров чемпионата России железнодорожники набрали девять очков и занимают первое место. Красно-белые заработали четыре очка и располагаются на 11-й строчке.

В минувшем туре «Локомотив» победил «Пари НН» со счётом 3:2, а «Спартак» сыграл вничью с «Акроном» (1:1).

