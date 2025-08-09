ЦСКА в полном порядке: нокаутировал «Рубин» и выдал лучший матч при Челестини

Теперь официально: ЦСКА Фабио Челестини — одно из главных открытий сезона.
Только за лето ушли Пьянич и Роша, Келлвен и Файзуллаев, Жемалетдинов, Бистрович и Гуарирапа. Семь человек (про тренера, который давно в АЕКе, просто не говорим) — но команда моментально перестроилась и пока не дает усомниться, что просела в качестве. Даже после роскошной весны.
В отличие от Марко Николича, который при любой возможности использовал ротацию, Челестини, похоже, старается не трогать то, что приносит результат. После матча с «Зенитом» (1:1) швейцарец выставил тот же состав — с Дивеевым и Лукиным в центре обороны, парой форвардов Алвес-Алеррандро. А также вингерами — Глебовым и Круговым. Оба сверхрезультативны на старте сезона, и неудивительно, что именно они сгенерировали первый гол.
В результативной атаке, сломавшей стартовый план «Рубина», грамотно сработали все: Гайич нашел Даниила и увел защитника, а Круговой вырезал идеальный навес на Глебова, который классно подстроился под удар головой в падении.
«Рубин» точно не планировал переходить к резервной стратегии уже на 8-й минуте, но гораздо страшнее, что и она не работала. ЦСКА отбивался при стандартах, минимизировал остроту на своей половине и развлекался в атаке, где получалось абсолютно все.
Расчертить образцовый выход из обороны — с переводом на Мойзеса, кроссом в штрафную и ударом Кругового головой? Пожалуйста.
Забить третий на 33-й минуте с углового? Нет проблем.
Даже когда Даку все-таки продавил всех в чужой штрафной, с третьей попытки пробил Акинфеева и, как показалось, возродил интригу, банда Челестини вонзила четвертый, превратив стартовые 45 минут «Рубина» в кошмар. Который продолжился во втором тайме — даже без Алеррандро, получившего травму и попросившего замену.
Неделю назад бразилец забил дебютный мяч за ЦСКА — в ворота «Зенита». А теперь его подменил Тамерлан Мусаев — выскочил на замену на 46-й минуте, а уже на 56-й оформил первый гол в РПЛ в 2025-м. Рашид Рахимов к этому моменту снял Кабутова и Юкича (вместо них — Рожков и Йочич), при этом сохранив Ходжу и переведя Безрукова направо. Но все бесполезно — ЦСКА продолжал доминировать и не собирался останавливаться даже после пятого гола.
По сути, игра была сделана еще в первом тайме, а при 5:1 окончательно перешла в режим ожидания финального свистка. Поэтому Челестини постепенно отправлял отдыхать Кругового, Алвеса, Мойзеса и Глебова, а заодно предоставил игровое время Бандикяну, Верде, Абдулкадырову. И даже Секу Койта, хотя он очень близок к переходу в турецкий «Генчлербирлиги».
До финального свистка армейцы вполне могли забить и шестой — шок, что довольно надежная оборона «Рубина» нарвалась на столько проблем от ЦСКА, который продолжает обновляться (в субботу утром в Москву прилетел вингер Даниэль Руис), но уже производит мощнейшее впечатление.
Фабио Челестини, браво.
Автор: Леонид Волотко
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
17′
27
Роберту Барбоза Мойзес
81′
23
Джамалутдин Абдулкадыров
3
Данил Круговой
64′
20
Секу Койта
17
Кирилл Глебов
74′
52
Артем Бандикян
7
Матеус Алвес
63′
18
Лионель Верде
9
Алеррандро
46′
11
Тамерлан Мусаев
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
27
Алексей Грицаенко
15
Игор Вуячич
82′
23
Руслан Безруков
6
Угочукву Иву
70
Дмитрий Кабутов
46′
51
Илья Рожков
7
Александр Юкич
46′
8
Богдан Йочич
22
Велдин Ходжа
74′
21
Александр Зотов
99
Дардан Шабанхаджай
74′
24
Никола Чумич
10
Мирлинд Даку
85′
87
Энри Мукба
Главный судья
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Артем Перов
(Россия)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти