ЦСКА в полном порядке: нокаутировал «Рубин» и выдал лучший матч при Челестини

Неделю назад бразилец забил дебютный мяч за ЦСКА — в ворота «Зенита». А теперь его подменил Тамерлан Мусаев — выскочил на замену на 46-й минуте, а уже на 56-й оформил первый гол в РПЛ в 2025-м. Рашид Рахимов к этому моменту снял Кабутова и Юкича (вместо них — Рожков и Йочич), при этом сохранив Ходжу и переведя Безрукова направо. Но все бесполезно — ЦСКА продолжал доминировать и не собирался останавливаться даже после пятого гола.