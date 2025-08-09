Игрок «Балтики» Варатынов объяснил свой промах по пустым воротам «Крыльев»

На 71-й минуте Варатынов практически с линии ворот попал в штангу. Это мог быть дебютный гол 22-летнего футболиста в РПЛ.
«Подключился по бровке. Увидел, что меня никто не встречает, принял передачу, развернулся и незамедлительно ударил. Удар получился нормальным, но, думаю, летел по центру, поэтому вратарю было легко его перевести.
Буду думать об этом моменте долго, вспоминать его. Мог быть дебютный гол в РПЛ. Очень жаль, что не смог помочь команде выиграть. Это была наша игра, но, к сожалению, не везение. Я боялся, что забежал в офсайд, поэтому начал оставлять, но когда понял, что мяч летит мимо, хотел подставить ногу, но мяч ударился об штангу и отскочил», — приводит слова Варатынова «Советский спорт».
Магомед Адиев
Андрей Талалаев
Амар Рахманович
17′
Брайан Александр Хиль
(Владислав Саусь)
62′
30
Сергей Песьяков
5
Доминик Ороз
85′
47
Сергей Божин
4
Александр Солдатенков
2
Кирилл Печенин
6
Сергей Бабкин
62′
90+1′
15
Николай Рассказов
83′
9
Алексей Сутормин
11
Амар Рахманович
83′
91
Владимир Игнатенко
7
Вадим Раков
64′
8
Максим Витюгов
26
Джимми Марин
46′
19
Иван Олейников
22
Фернандо Костанца
29′
64′
14
Михайло Баньяц
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
4
Натан Гассама
81′
16
Кевин Андраде
17
Владислав Саусь
10
Илья Петров
23
Мингиян Бевеев
68′
96
Амир Мохаммад
91
Брайан Александр Хиль
68′
90
Чиносо Оффор
22
Николай Титков
46′
15
Тентон Йенне
73
Максим Петров
90′
47
Даниил Уткин
8
Андрей Мендель
49′
81′
5
Айман Мурид
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти