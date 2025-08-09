Игрок «Балтики» Варатынов объяснил свой промах по пустым воротам «Крыльев»

«Подключился по бровке. Увидел, что меня никто не встречает, принял передачу, развернулся и незамедлительно ударил. Удар получился нормальным, но, думаю, летел по центру, поэтому вратарю было легко его перевести.



Буду думать об этом моменте долго, вспоминать его. Мог быть дебютный гол в РПЛ. Очень жаль, что не смог помочь команде выиграть. Это была наша игра, но, к сожалению, не везение. Я боялся, что забежал в офсайд, поэтому начал оставлять, но когда понял, что мяч летит мимо, хотел подставить ногу, но мяч ударился об штангу и отскочил», — приводит слова Варатынова «Советский спорт».