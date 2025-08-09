Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Родина
0
:
Арсенал
1
Все коэффициенты
П1
9.00
X
3.45
П2
1.55
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Локомотив
2
:
Спартак
1
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.01
П2
15.00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Сокол
1
:
Черноморец
1
Все коэффициенты
П1
4.50
X
1.52
П2
6.20
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ахмат
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
6.20
X
4.20
П2
1.62
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
5
:
Рубин
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Волга
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
1
:
Балтика
1
П1
X
П2

Игрок «Балтики» Варатынов объяснил свой промах по пустым воротам «Крыльев»

Защитник «Балтики» Сергей Варатынов рассказал, как не смог попасть в пустые ворота в матче 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

Источник: Кадр из трансляции

На 71-й минуте Варатынов практически с линии ворот попал в штангу. Это мог быть дебютный гол 22-летнего футболиста в РПЛ.

«Подключился по бровке. Увидел, что меня никто не встречает, принял передачу, развернулся и незамедлительно ударил. Удар получился нормальным, но, думаю, летел по центру, поэтому вратарю было легко его перевести.

Буду думать об этом моменте долго, вспоминать его. Мог быть дебютный гол в РПЛ. Очень жаль, что не смог помочь команде выиграть. Это была наша игра, но, к сожалению, не везение. Я боялся, что забежал в офсайд, поэтому начал оставлять, но когда понял, что мяч летит мимо, хотел подставить ногу, но мяч ударился об штангу и отскочил», — приводит слова Варатынова «Советский спорт».

Крылья Советов
1:1
Первый тайм: 1:0
Балтика
Футбол, Премьер-лига, Тур 4
9.08.2025, 13:30 (МСК UTC+3)
Самара Арена, 11664 зрителя
Главные тренеры
Магомед Адиев
Андрей Талалаев
Голы
Крылья Советов
Амар Рахманович
17′
Балтика
Брайан Александр Хиль
(Владислав Саусь)
62′
Составы команд
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
5
Доминик Ороз
85′
47
Сергей Божин
4
Александр Солдатенков
2
Кирилл Печенин
6
Сергей Бабкин
62′
90+1′
15
Николай Рассказов
83′
9
Алексей Сутормин
11
Амар Рахманович
83′
91
Владимир Игнатенко
7
Вадим Раков
64′
8
Максим Витюгов
26
Джимми Марин
46′
19
Иван Олейников
22
Фернандо Костанца
29′
64′
14
Михайло Баньяц
Балтика
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
4
Натан Гассама
81′
16
Кевин Андраде
17
Владислав Саусь
10
Илья Петров
23
Мингиян Бевеев
68′
96
Амир Мохаммад
91
Брайан Александр Хиль
68′
90
Чиносо Оффор
22
Николай Титков
46′
15
Тентон Йенне
73
Максим Петров
90′
47
Даниил Уткин
8
Андрей Мендель
49′
81′
5
Айман Мурид
Статистика
Крылья Советов
Балтика
Желтые карточки
5
2
Удары (всего)
9
15
Удары в створ
3
5
Угловые
4
7
Фолы
10
17
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти