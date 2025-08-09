Дивеев: посмеялся, что Кахигао заинтересован во мне — «Спартак» и я

Защитник был арендован московским клубом у «Уфы» зимой 2019 года. Летом указанного года Дивеев перешёл в ЦСКА на постоянной основе. За этот период 25-летний футболист принял участие в 189 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Дивеева составляет € 8 млн.