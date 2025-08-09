Дивеев: посмеялся, что Кахигао заинтересован во мне — «Спартак» и я

«Видел новость, что Кахигао заинтересован во мне. Посмеялся: “Спартак” и я!» — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Защитник был арендован московским клубом у «Уфы» зимой 2019 года. Летом указанного года Дивеев перешёл в ЦСКА на постоянной основе. За этот период 25-летний футболист принял участие в 189 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Дивеева составляет € 8 млн.
Фабио Челестини
Рашид Рахимов
Кирилл Глебов
(Данил Круговой)
7′
Данил Круговой
(Роберту Барбоза Мойзес)
29′
Игорь Дивеев
(Иван Обляков)
33′
Кирилл Глебов
(Матвей Кисляк)
44′
Тамерлан Мусаев
(Роберту Барбоза Мойзес)
56′
Мирлинд Даку
40′
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
17′
27
Роберту Барбоза Мойзес
81′
23
Джамалутдин Абдулкадыров
3
Данил Круговой
64′
18
Лионель Верде
17
Кирилл Глебов
74′
52
Артем Бандикян
7
Матеус Алвес
64′
20
Секу Койта
9
Алеррандро
46′
11
Тамерлан Мусаев
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
27
Алексей Грицаенко
15
Игор Вуячич
82′
23
Руслан Безруков
6
Угочукву Иву
70
Дмитрий Кабутов
46′
51
Илья Рожков
7
Александр Юкич
46′
8
Богдан Йочич
22
Велдин Ходжа
74′
21
Александр Зотов
99
Дардан Шабанхаджай
74′
24
Никола Чумич
10
Мирлинд Даку
85′
87
Энри Мукба
Главный судья
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Артем Перов
(Россия)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти