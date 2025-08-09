Ричмонд
Дивеев: посмеялся, что Кахигао заинтересован во мне — «Спартак» и я

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев отреагировал на новость о том, что спортивный директор «Спартака» Френсис Кахигао заинтересован в переходе футболиста в стан красно-белых.

Источник: РИА "Новости"

«Видел новость, что Кахигао заинтересован во мне. Посмеялся: “Спартак” и я!» — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Защитник был арендован московским клубом у «Уфы» зимой 2019 года. Летом указанного года Дивеев перешёл в ЦСКА на постоянной основе. За этот период 25-летний футболист принял участие в 189 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Дивеева составляет € 8 млн.

ЦСКА
5:1
Первый тайм: 4:1
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 4
9.08.2025, 15:45 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена, 11815 зрителей
Главные тренеры
Фабио Челестини
Рашид Рахимов
Голы
ЦСКА
Кирилл Глебов
(Данил Круговой)
7′
Данил Круговой
(Роберту Барбоза Мойзес)
29′
Игорь Дивеев
(Иван Обляков)
33′
Кирилл Глебов
(Матвей Кисляк)
44′
Тамерлан Мусаев
(Роберту Барбоза Мойзес)
56′
Рубин
Мирлинд Даку
40′
Составы команд
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
17′
27
Роберту Барбоза Мойзес
81′
23
Джамалутдин Абдулкадыров
3
Данил Круговой
64′
18
Лионель Верде
17
Кирилл Глебов
74′
52
Артем Бандикян
7
Матеус Алвес
64′
20
Секу Койта
9
Алеррандро
46′
11
Тамерлан Мусаев
Рубин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
27
Алексей Грицаенко
15
Игор Вуячич
82′
23
Руслан Безруков
6
Угочукву Иву
70
Дмитрий Кабутов
46′
51
Илья Рожков
7
Александр Юкич
46′
8
Богдан Йочич
22
Велдин Ходжа
74′
21
Александр Зотов
99
Дардан Шабанхаджай
74′
24
Никола Чумич
10
Мирлинд Даку
85′
87
Энри Мукба
Статистика
ЦСКА
Рубин
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
14
16
Удары в створ
8
3
Угловые
2
6
Фолы
9
18
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Артем Перов
(Россия)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти