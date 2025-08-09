Акинфеев выбрал лучшего игрока матча против «Рубина»: «Все обсуждают Глеба, Круга…»

«Друзья, всех с победой! 5:1 — это, конечно, хорошо, но можно было и без гола в наши ворота. Все сегодня обсуждают Глеба (Глебова), Круга (Кругового)… А я хочу поддержать Тамика Мусаева, который забил долгожданный гол! И получил долгожданную кепку (за которую в команде идет жесткое рубилово)», — написал Акинфеев в личном телеграм-канале.