Акинфеев выбрал лучшего игрока матча против «Рубина»: «Все обсуждают Глеба, Круга…»

Сегодня, 9 августа, армейцы разгромили казанцев со счетом 5:1, Мусаев вышел на поле на 46-й минуте и отметился забитым голом.
«Друзья, всех с победой! 5:1 — это, конечно, хорошо, но можно было и без гола в наши ворота. Все сегодня обсуждают Глеба (Глебова), Круга (Кругового)… А я хочу поддержать Тамика Мусаева, который забил долгожданный гол! И получил долгожданную кепку (за которую в команде идет жесткое рубилово)», — написал Акинфеев в личном телеграм-канале.
Футбол, Премьер-лига, Тур 4
9.08.2025, 15:45 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена, 11815 зрителей
Главные тренеры
Фабио Челестини
Рашид Рахимов
Голы
ЦСКА
Кирилл Глебов
(Данил Круговой)
7′
Данил Круговой
(Роберту Барбоза Мойзес)
29′
Игорь Дивеев
(Иван Обляков)
33′
Кирилл Глебов
(Матвей Кисляк)
44′
Тамерлан Мусаев
(Роберту Барбоза Мойзес)
56′
Рубин
Мирлинд Даку
40′
Составы команд
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
17′
27
Роберту Барбоза Мойзес
81′
23
Джамалутдин Абдулкадыров
3
Данил Круговой
64′
18
Лионель Верде
17
Кирилл Глебов
74′
52
Артем Бандикян
7
Матеус Алвес
64′
20
Секу Койта
9
Алеррандро
46′
11
Тамерлан Мусаев
Рубин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
27
Алексей Грицаенко
15
Игор Вуячич
82′
23
Руслан Безруков
6
Угочукву Иву
70
Дмитрий Кабутов
46′
51
Илья Рожков
7
Александр Юкич
46′
8
Богдан Йочич
22
Велдин Ходжа
74′
21
Александр Зотов
99
Дардан Шабанхаджай
74′
24
Никола Чумич
10
Мирлинд Даку
85′
87
Энри Мукба
Статистика
ЦСКА
Рубин
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
14
16
Удары в створ
8
3
Угловые
2
6
Фолы
9
18
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Артем Перов
(Россия)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
