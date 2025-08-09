Ричмонд
Матч-центр
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Родина
0
:
Арсенал
1
Все коэффициенты
П1
9.00
X
3.45
П2
1.55
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Локомотив
2
:
Спартак
1
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.01
П2
16.00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Сокол
1
:
Черноморец
1
Все коэффициенты
П1
4.75
X
1.52
П2
6.50
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ахмат
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
6.20
X
4.20
П2
1.62
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
5
:
Рубин
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Волга
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
1
:
Балтика
1
П1
X
П2

Рахимов пошутил о безвыигрышной серии с ЦСКА

Рахимов о безвыигрышной серии с ЦСКА: боюсь, что меня заберут в армию.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Рашид Рахимов, комментируя свою безвыигрышную серию против московского ЦСКА в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ), пошутил, что он боится, что его заберут в армию.

В субботу ЦСКА разгромил дома «Рубин» со счетом 5:1 в матче четвертого тура чемпионата России. Казанский клуб потерпел первое поражение в текущем сезоне. Рахимов в качестве главного тренера ни разу не побеждал армейцев в рамках РПЛ. После матча его спросили о причинах безвыигрышной серии.

«Наверное, боюсь, что меня заберут в армию. Потому что меня уже забирали в армию. Наверное, этого боюсь. Не знаю, наверное, так случается. Я, например, не считаю, кого обыгрываю, кого не обыгрываю. Есть команды, с которыми надо играть, они все требуют подготовки и самоотдачи», — заявил Рахимов на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на официальной странице ЦСКА в соцсети «ВКонтакте».

ЦСКА
5:1
Первый тайм: 4:1
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 4
9.08.2025, 15:45 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена, 11815 зрителей
Главные тренеры
Фабио Челестини
Рашид Рахимов
Голы
ЦСКА
Кирилл Глебов
(Данил Круговой)
7′
Данил Круговой
(Роберту Барбоза Мойзес)
29′
Игорь Дивеев
(Иван Обляков)
33′
Кирилл Глебов
(Матвей Кисляк)
44′
Тамерлан Мусаев
(Роберту Барбоза Мойзес)
56′
Рубин
Мирлинд Даку
40′
Составы команд
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
17′
27
Роберту Барбоза Мойзес
81′
23
Джамалутдин Абдулкадыров
3
Данил Круговой
64′
18
Лионель Верде
17
Кирилл Глебов
74′
52
Артем Бандикян
7
Матеус Алвес
64′
20
Секу Койта
9
Алеррандро
46′
11
Тамерлан Мусаев
Рубин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
27
Алексей Грицаенко
15
Игор Вуячич
82′
23
Руслан Безруков
6
Угочукву Иву
70
Дмитрий Кабутов
46′
51
Илья Рожков
7
Александр Юкич
46′
8
Богдан Йочич
22
Велдин Ходжа
74′
21
Александр Зотов
99
Дардан Шабанхаджай
74′
24
Никола Чумич
10
Мирлинд Даку
85′
87
Энри Мукба
Статистика
ЦСКА
Рубин
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
14
16
Удары в створ
8
3
Угловые
2
6
Фолы
9
18
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Артем Перов
(Россия)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти