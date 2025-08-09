Рахимов пошутил о безвыигрышной серии с ЦСКА

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Рашид Рахимов, комментируя свою безвыигрышную серию против московского ЦСКА в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ), пошутил, что он боится, что его заберут в армию.
В субботу ЦСКА разгромил дома «Рубин» со счетом 5:1 в матче четвертого тура чемпионата России. Казанский клуб потерпел первое поражение в текущем сезоне. Рахимов в качестве главного тренера ни разу не побеждал армейцев в рамках РПЛ. После матча его спросили о причинах безвыигрышной серии.
«Наверное, боюсь, что меня заберут в армию. Потому что меня уже забирали в армию. Наверное, этого боюсь. Не знаю, наверное, так случается. Я, например, не считаю, кого обыгрываю, кого не обыгрываю. Есть команды, с которыми надо играть, они все требуют подготовки и самоотдачи», — заявил Рахимов на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на официальной странице ЦСКА в соцсети «ВКонтакте».
Фабио Челестини
Рашид Рахимов
Кирилл Глебов
(Данил Круговой)
7′
Данил Круговой
(Роберту Барбоза Мойзес)
29′
Игорь Дивеев
(Иван Обляков)
33′
Кирилл Глебов
(Матвей Кисляк)
44′
Тамерлан Мусаев
(Роберту Барбоза Мойзес)
56′
Мирлинд Даку
40′
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
17′
27
Роберту Барбоза Мойзес
81′
23
Джамалутдин Абдулкадыров
3
Данил Круговой
64′
18
Лионель Верде
17
Кирилл Глебов
74′
52
Артем Бандикян
7
Матеус Алвес
64′
20
Секу Койта
9
Алеррандро
46′
11
Тамерлан Мусаев
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
27
Алексей Грицаенко
15
Игор Вуячич
82′
23
Руслан Безруков
6
Угочукву Иву
70
Дмитрий Кабутов
46′
51
Илья Рожков
7
Александр Юкич
46′
8
Богдан Йочич
22
Велдин Ходжа
74′
21
Александр Зотов
99
Дардан Шабанхаджай
74′
24
Никола Чумич
10
Мирлинд Даку
85′
87
Энри Мукба
Главный судья
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Артем Перов
(Россия)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти