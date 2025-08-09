Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ахмат
1
:
Зенит
0
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.00
П2
3.15
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
4
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Черноморец
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
5
:
Рубин
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Волга
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
1
:
Балтика
1
П1
X
П2

«Ахмат» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 4-го тура РПЛ-2025/2026

Сегодня, 9 августа, состоится матч 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ахмат» и «Зенит».

Источник: ФК "Зенит"

Игра пройдёт на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Буланов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Гандри, Сидоров, Ндонг, Садулаев, Силва, Касинтура, Келиано, Самородов, Мелкадзе.

«Зенит»: Латышонок, Сантос, Дркушич, Нино, Барриос, Вендел, Жерсон, Энрике, Мантуан, Соболев, Педро.

После трёх туров чемпионата России грозненская команда не набрала ни одного очка и занимает 13-е место. Сине-бело-голубые заработали пять очков и располагаются на восьмой строчке.

В минувшем туре «Ахмат» минимально уступил махачкалинскому «Динамо» (0:1), а «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА (1:1).

Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ахмат
1
:
Зенит
0
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.00
П2
3.15
Узнать больше по теме
Биография Педри: карьера и личная жизнь футболиста
Сегодня в рядах «Барселоны» часто мелькают молодые талантливые футболисты. В команде выступают Ламин Ямаль, Гави, в аренде в «Брайтоне» реанимирует ярко начавшуюся карьеру Ансу Фати. Но эти игроки считаются воспитанниками клуба, в отличие от нашего героя, который прошел путь становления в «Лас-Пальмасе».
Читать дальше