Батраков уничтожил «Спартак» хет-триком! Что теперь будет со Станковичем?

«Локомотив» сразу после стартового свистка решил показать, кто в доме хозяин. Воробьев ворвался в штрафную после заброса и хлестким ударом проверил Максименко — Александр с трудом, но справился. Но после этого картина резко изменилась — «Спартак» взял игру под контроль и к 40-й минуте процент владения составлял 76 на 24 в его пользу. В самом начале встречи и гости могли повести в счете — Жедсон Фернандеш красиво пробросил мяч между ног Карпукасу и завалился на газон. Первоначально показалось, что был фол, даже Сергей Иванов указал на точку, но изменил мнение после подсказки ВАР. На повторе стало заметно, что португалец первым ударил по ноге Ненахова.