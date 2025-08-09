Батраков уничтожил «Спартак» хет-триком! Что теперь будет со Станковичем?

Для «Спартака» и «Локомотива» дерби стало шансом подтвердить или разрушить собственноручно заданные тренды. Красно-белые и лично Деян Станкович сейчас на нервах — все больше разговоров о возможной отставке серба. Нервозностью страдает вся команда — оттого и глупые удаления, и упущенные очки.
В «Локо» все наоборот — мало кто ожидал, что железнодорожники быстро закрепятся на вершине турнирной таблицы. Конечно, вопросы к качеству игры все равно есть — в 3-м туре с «Пари НН» красно-зеленые пропустили два гола, а могли гораздо больше, не соверши ряд важных сейвов Митрюшкин. На этом фоне было интересно — подтвердит ли банда Галактионова статус лучшей команды чемпионата на данный момент. Или «Спартак» сумеет выбраться из кризиса?
«Локомотив» сразу после стартового свистка решил показать, кто в доме хозяин. Воробьев ворвался в штрафную после заброса и хлестким ударом проверил Максименко — Александр с трудом, но справился. Но после этого картина резко изменилась — «Спартак» взял игру под контроль и к 40-й минуте процент владения составлял 76 на 24 в его пользу. В самом начале встречи и гости могли повести в счете — Жедсон Фернандеш красиво пробросил мяч между ног Карпукасу и завалился на газон. Первоначально показалось, что был фол, даже Сергей Иванов указал на точку, но изменил мнение после подсказки ВАР. На повторе стало заметно, что португалец первым ударил по ноге Ненахова.
«Спартак» продолжил владеть мячом, только до остроты доходило редко — видимо, команда привыкла к наличию Антона Заболотного на острие, который на этот раз остался на скамейке. И тут внезапно ответил «Локомотив» — Баринов со штрафного приложился в стиле Криштиану Роналду, Максименко с трудом отбил, но прямо перед собой, и Батраков головой здорово сыграл на добивании — 1:0.
Спартаковцы ответили быстро, причем схожим образом. Барко разобрался на фланге, Маркиньос навесил, а Кристофер Мартинс нашел пространство в штрафной и сделал счет равным.
На исходе тайма люксембуржец мог выводить гостей вперед, но немного не дотянулся до мяча после заброса того же Маркиньоса. Конечно, «Спартак» владел территориальным преимуществом, только в целом по итогам первой половины встречи сложилось впечатление, что «Локо» ведет игру по своему сценарию: да, без обилия моментов, зато со спокойствием в обороне и четким планом по выходу в контратаки.
Более того — в начале второго тайма железнодорожники наказали соперника на стандарте второй раз. На этот раз Батраков выступил катализатором — сделал шикарную передачу на дальний угол штрафной, откуда Морозов в касание прострелил во вратарскую, а Воробьеву оставалось только замкнуть.
Не сложно было предсказать, по какому сценарию игра пойдет дальше. «Локомотив» еще больше закрылся, а «Спартак» продолжил ломиться в красно-зеленую стену. Динамики добавил Игорь Дмитриев, который два раза претендовал на назначение пенальти. И если в первом случае судьи оставили эпизод без внимания, то во втором Иванов после вмешательства ВАР указал на точку. Митрюшкин угадал направление удара, но слишком уж четко все исполнил Барко.
Дополнительная драма — фол совершил спартаковский воспитанник Зелимхан Бакаев, который за 10 минут до этого мог выводить на пустые ворота Рамиреса, но неудачно пробил сам. Казалось бы — откровенно плохое выступление. Однако Бакаев моментально исправился, уже через минуту после пенальти исполнил идеальный навес прямо на голову Батракову, которого снова проморгали защитники. И снова «Спартак» пропускает тут же после того, как забил сам. Станкович только саркастически улыбался на скамейке запасных.
Ну, а в концовке Батраков поставил эффектную точку, уложив мяч в ближний угол с линии штрафной.
Алексей — главная звезда РПЛ прямо сейчас, без дорогостоящих легионеров и признанных ветеранов. С таким игроком «Локомотив» и правда может всерьез претендовать на чемпионство. Ну, а футболистам «Спартака» остается лишь озадаченно чесать голову, опасаясь возможного увольнения главного тренера.
Автор: Марк Бессонов
Михаил Галактионов
Деян Станкович
Алексей Батраков
18′
Дмитрий Воробьев
(Евгений Морозов)
49′
Алексей Батраков
(Зелимхан Бакаев)
79′
Алексей Батраков
(Зелимхан Бакаев)
86′
Кристофер Мартинс
(Маркиньос)
26′
Эсекиэль Барко
78′
1
Антон Митрюшкин
24
Максим Ненахов
45
Александр Сильянов
83
Алексей Батраков
85
Евгений Морозов
23
Сесар Монтес
29′
6
Дмитрий Баринов
93
Артем Карпукас
7
Зелимхан Бакаев
82′
88′
90
Данила Годяев
19
Александр Руденко
65′
2
Кристиан Рамирес
10
Дмитрий Воробьев
13′
79′
27
Николай Комличенко
98
Александр Максименко
68
Руслан Литвинов
4
Алексис Дуарте
6
Срджан Бабич
18
Наиль Умяров
83
Жедсон Фернандеш
5
Эсекиэль Барко
7
Пабло Солари
90′
24
Никита Массалыга
10
Маркиньос
57′
27
Игорь Дмитриев
35
Кристофер Мартинс
70′
11
Ливай Гарсия
70′
9
Манфред Угальде
71′
91
Антон Заболотный
71′
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
