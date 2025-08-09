Ричмонд
Батраков — первый игрок в истории «Локомотива», оформивший хет-трик в ворота «Спартака»

20-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков оформил хет-трик в ворота «Спартака» (4:2) в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Источник: РИА "Новости"

Таким образом, Батраков стал первым игроком в истории железнодорожников с хет-триком в ворота красно-белых.

До этого в противостояниях этих двух клубов три и большее количество мячей забивали Манфред Угальде, Веллитон, Эменике и Роман Павлюченко — все выступавшие в тот момент за красно-белых.

Команда Михаила Галактионова набрала 12 очков и занимает первое место в таблице чемпионата России. «Спартак» под руководством Деяна Станковича идёт 11-м с четырьмя набранными очками.

Локомотив
4:2
Первый тайм: 1:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 4
9.08.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
РЖД Арена, 21808 зрителей
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Деян Станкович
Голы
Локомотив
Алексей Батраков
18′
Дмитрий Воробьев
(Евгений Морозов)
49′
Алексей Батраков
(Зелимхан Бакаев)
79′
Алексей Батраков
(Зелимхан Бакаев)
86′
Спартак
Кристофер Мартинс
(Маркиньос)
26′
Эсекиэль Барко
78′
Составы команд
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
24
Максим Ненахов
45
Александр Сильянов
83
Алексей Батраков
85
Евгений Морозов
23
Сесар Монтес
29′
6
Дмитрий Баринов
93
Артем Карпукас
7
Зелимхан Бакаев
82′
88′
90
Данила Годяев
19
Александр Руденко
65′
2
Кристиан Рамирес
10
Дмитрий Воробьев
13′
79′
27
Николай Комличенко
Спартак
98
Александр Максименко
68
Руслан Литвинов
4
Алексис Дуарте
6
Срджан Бабич
18
Наиль Умяров
83
Жедсон Фернандеш
5
Эсекиэль Барко
7
Пабло Солари
90′
24
Никита Массалыга
10
Маркиньос
57′
27
Игорь Дмитриев
35
Кристофер Мартинс
70′
11
Ливай Гарсия
70′
9
Манфред Угальде
71′
91
Антон Заболотный
71′
Статистика
Локомотив
Спартак
Желтые карточки
3
0
Удары (всего)
11
8
Удары в створ
7
2
Угловые
0
6
Фолы
17
18
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти