Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ахмат
1
:
Зенит
0
Все коэффициенты
П1
2.45
X
2.95
П2
3.60
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
4
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Черноморец
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
5
:
Рубин
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Волга
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
1
:
Балтика
1
П1
X
П2

Тренер «Локомотива» объяснил победу над «Спартаком»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после победы в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака» заявил, что его команда полностью заслужила этот результат. Его слова приводит слова «Газета.Ru».

Источник: РИА "Новости"

«Спартак» — соперник очень высокого класса, у них подобраны игроки, обладающие большими качествами, особенно в атаке. Поэтому нам было важно играть организованно, структурно и дисциплинированно. В первом тайме ребята втягивались в эту игру, вспоминали принципы отбора против команды, которая действует в три центральных защитника. Да, «Спартак» больше владел мячом, но владеть мячом — не значит владеть инициативой. По функциональному состоянию команда добавляла. Здорово, что смогли исправиться после того, как запустили Дмитриева к себе в штрафную и переломили игру", — заявил Галактионов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «РЖД Арена», завершилась со счетом 4:2.

Первый мяч в этой игре забил Алексей Батраков на 18-й минуте. На 26-й минуте Кристофер Мартинс счет сравнял, но на 49-й минуте «Локомотив» вышел вперед благодаря голу Дмитрия Воробьева. На 78-й минуте Эсекьель Барко снова сравнял счет, но на 79-й и 86-й минуте дважды забил Батраков. Всего на его счету хет-трик, он вышел в лидеры гонки бомбардиров — у него шесть голов за четыре тура.