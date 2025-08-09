Тренер «Локомотива» объяснил победу над «Спартаком»

«Спартак» — соперник очень высокого класса, у них подобраны игроки, обладающие большими качествами, особенно в атаке. Поэтому нам было важно играть организованно, структурно и дисциплинированно. В первом тайме ребята втягивались в эту игру, вспоминали принципы отбора против команды, которая действует в три центральных защитника. Да, «Спартак» больше владел мячом, но владеть мячом — не значит владеть инициативой. По функциональному состоянию команда добавляла. Здорово, что смогли исправиться после того, как запустили Дмитриева к себе в штрафную и переломили игру", — заявил Галактионов.