Тренер «Локомотива» объяснил победу над «Спартаком»

«Спартак» — соперник очень высокого класса, у них подобраны игроки, обладающие большими качествами, особенно в атаке. Поэтому нам было важно играть организованно, структурно и дисциплинированно. В первом тайме ребята втягивались в эту игру, вспоминали принципы отбора против команды, которая действует в три центральных защитника. Да, «Спартак» больше владел мячом, но владеть мячом — не значит владеть инициативой. По функциональному состоянию команда добавляла. Здорово, что смогли исправиться после того, как запустили Дмитриева к себе в штрафную и переломили игру", — заявил Галактионов.
Встреча, которая состоялась на стадионе «РЖД Арена», завершилась со счетом 4:2.
Первый мяч в этой игре забил Алексей Батраков на 18-й минуте. На 26-й минуте Кристофер Мартинс счет сравнял, но на 49-й минуте «Локомотив» вышел вперед благодаря голу Дмитрия Воробьева. На 78-й минуте Эсекьель Барко снова сравнял счет, но на 79-й и 86-й минуте дважды забил Батраков. Всего на его счету хет-трик, он вышел в лидеры гонки бомбардиров — у него шесть голов за четыре тура.