Батраков: Сильянов сказал: «Посмотри, я тебе Reels кинул». Захожу — там запрос от Феликса

«Сильянов сказал: “Посмотри, я тебе там Reels кинул”. Захожу — там в запросах сообщение от Феликса. Я просто дал контакт моего агента», — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Ранее экс-футболистка Ирина Подшибякина, девушка полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, сообщила, что Феликс отправил сообщение игроку Мир Российской Премьер-Лиги в социальных сетях.
29 июля стало известно, что саудовский «Аль-Наср» объявил о переходе 25-летнего нападающего сборной Португалии Жоау Феликса из лондонского «Челси». Ранее футболист выступал за «Бенфику», «Атлетико», «Барселону» и «Милан».