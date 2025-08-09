Ричмонд
Батраков: Сильянов сказал: «Посмотри, я тебе Reels кинул». Захожу — там запрос от Феликса

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал, при каких обстоятельствах он увидел личное сообщение в социальной сети от новичка «Аль-Насра» и футболиста сборной Португалии Жоау Феликса.

Источник: Чемпионат.com

«Сильянов сказал: “Посмотри, я тебе там Reels кинул”. Захожу — там в запросах сообщение от Феликса. Я просто дал контакт моего агента», — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ранее экс-футболистка Ирина Подшибякина, девушка полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, сообщила, что Феликс отправил сообщение игроку Мир Российской Премьер-Лиги в социальных сетях.

29 июля стало известно, что саудовский «Аль-Наср» объявил о переходе 25-летнего нападающего сборной Португалии Жоау Феликса из лондонского «Челси». Ранее футболист выступал за «Бенфику», «Атлетико», «Барселону» и «Милан».

