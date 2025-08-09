Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
10.08
Енисей
:
Урал
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.55
П2
1.91
Футбол. Первая лига
10.08
СКА-Хабаровск
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.95
П2
6.07
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Зенит
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
4
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Черноморец
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
5
:
Рубин
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Волга
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
1
:
Балтика
1
П1
X
П2

Галактионов — о борьбе за чемпионство: «Не та дистанция пройдена. Те, кто нас вчера восхваляли, завтра нас сожрут»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча против «Спартака» (4:2) в 4-м туре РПЛ.

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

— У «Локо» на поле был лишь один иностранец — Монтес. В «Спартаке» же легионеров было максимальное количество — восемь. Можно ли сказать, что сегодняшний матч — показатель того, то и с практически одними россиянами на поле можно побеждать в больших играх?

— Давайте, не будем привязывать цифры и какие-то гипотетические вещи, что могут случиться, к тому, что происходит на поле. «Локомотив» с новым руководством выбрал для себя вектор развития — готовить своих игроков. Да, могут быть перепады в результатах, которые важно опередить. Но клуб от своей стратегии не отходит, продолжает развивать своих игроков, а тренерскому штабу важно грамотно использовать имеющихся у нас ребят.

— Можно ли сегодняшний матч экстраполировать на борьбу за чемпионство?

— Не та пока дистанция пройдена. Рано нас расхваливать. Те, кто нас вчера восхваляли, завтра нас сожрут. Грань от этого, когда тебя как тренера носят на руках и называют лучшим, до обструкции — одна игра. Наша задача — пахать, засучив рукава. Работать и работать., — сказал Галактионов.

«Локомотив» (12 очков) одержал четвертую победу подряд на старте сезона и единолично лидирует в РПЛ. «Спартак» (4) идет 11-м в турнирной таблице.