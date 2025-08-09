Жена футболиста «Спартака» Барко: «Ты выгнал нас из России, заблокировал карты, оставил на улице. Стыд и позор!»

«Можешь говорить обо мне все, что угодно, но никогда не говори, что я плохая мать! Плохой отец, плохой человек… Ты меня достал!



Уже 6 месяцев я борюсь за то, чтобы ты дал своей дочери то, что ей положено! Помимо того, что ты не хочешь давать ничего, ты еще думаешь, что имеешь право распоряжаться жизнями людей. Я молчала ради своей дочери, но тебе, похоже, нравится, чтобы я рассказала все, и будь уверен — я расскажу правду, а не ту чушь, которую несешь ты, выставляя меня в плохом свете. Почему ты не говоришь, как выгнал нас из России, не показавшись даже, оставил нас на улице и исчез? Мне пришлось нанять адвокатов, чтобы ты вышел на связь… Продолжать?



Никогда я не запрещала тебе видеть девочку, всегда просила, чтобы ты был присутствующим отцом… Ты был в Аргентине 15 дней, увидел ее 4 раза, девочка была больна, без медицинской страховки, потому что ты сам ее отменил назло. Так же, как ты заблокировал нам карты, и твоя дочь не имела чем питаться.



Ни ты, ни кто-либо другой не подошли, чтобы спросить, нужно ли девочке что-то, никому ничего не важно. А потом появляются, изображая из себя хороших людей, говоря, что не хотят пропустить, как она растет. Все нормально? Теперь ты присылаешь деньги для девочки, но всегда жадничаешь… Стыд и позор, постоянные ссоры! Мне это не нравится, но, похоже, ты привык, что о тебе говорят. Вот, смотри, доставляю тебе удовольствие.



Я везу девочку в отпуск, и это тебя также раздражает, как и деньги, которые не твои, но ты сказал, что хочешь забрать у меня разрешение, чтобы я не могла вывезти ее из страны. Эгоист, продолжать???



С этим тебе так просто не отделаться. С моей дочерью — нет!



Не говоря уже о том, что мы живем в квартире, которую нам одолжил твой представитель, потому что ты запретил нам въезд… Продолжать???



Было расставание, но это не значит, что ты можешь играть на нуждах ребенка.



Ты мне сказал, что хочешь семью, я тебе ее дала… Бросила все (моя ошибка), а при первой же возможности ты выбросил нас, будто мы никто и ничто. Возвращая наши вещи в пакетах для мусора.



Я всегда была с тобой добра, и не забывай, что у нас история с 2014 года.



Я тебе простила одну очень сильную вещь со мной за денежную компенсацию, когда мы были молоды… Но на этот раз ты тронул мою дочь, и мне, черт возьми, не хочется больше молчать!



Мне надоело, что ты такой жестокий и считаешь себя неприкасаемым из-за денег.



Хотел войны? Получай. Я буду продолжать бороться за свою дочь, даже если останусь ни с чем, но я позабочусь о том, чтобы весь мир узнал правду.



Ты всегда хотел, чтобы все было легко для тебя. Насрав на весь мир! И даже на твою собственную семью», — в числе прочего написала Мика.