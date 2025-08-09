«Это неуважение к арбитрам». Разбор судейства матча «Спартака» и поведения Станковича

С чем у вас ассоциируется «Спартак» в этом сезоне? А Деян Станкович? За всех говорить не будем, но у большинства, кажется, первые ассоциации — скандалы с судейством (порой преувеличенные) и очень, очень много эмоций. Так что неудивительно, что в дерби с «Локо» в 4-м туре Мир РПЛ главный тренер «Спартака» снова закипел.
Давайте пройдёмся по главным эпизодам, из-за которых босс гостей мог возмутиться. Первое — отмена пенальти после эпизода с Жедсоном в штрафной «Локо». Сначала Сергей Иванов — главный арбитр матча — 11-метровый назначил. Но после подсказки Кирилла Левникова (отвечал на игре за VAR), решение отменил.
По мнению экс-арбитра РПЛ Игоря Федотова, сделал он это совершенно правильно. Вот как этот эпизод он прокомментировал для «Чемпионата»: «Иванов ошибся, самостоятельно назначив пенальти. Жедсон был инициатором контакта и сам наступил на ногу сопернику. Это вообще фол в пользу “Локомотива”. Если бы он сместился в штрафную ближе — мог бы сам это увидеть, а он остался на линии — и не смог рассмотреть полностью эпизод. Это проблема Иванова. VAR всё исправил, Левников молодец — обязан был вмешаться».
Это, конечно, не всё — даже в первом тайме. Хотя эпизод, из-за которого нам снова начали показывать Станковича и его помощника Сассо Винченцо, вообще-то решился в пользу «Спартака». Речь о голе Мартинса. Сразу после забитого мяча Станкович с помощником стали показывать руками жест VAR.
И гол действительно могли отменить. А почему этого не сделали, рассказал Федотов. Заодно раскритиковав тренеров гостей.
— Некоторые обратили внимание на эпизод с Умяровым в штрафной «Локомотива» — он случился на 24.43. Возможно, там и был фол, нормальных повторов нам не дали. Но «Спартак» забил уже в новой фазе атаки — после этого, возможно, фола мяч пошёл назад, игроки «Локо» опустились за линию мяча — началась новая фаза, в которой «Спартак» и забил.
Я бы тут обратил внимание на другое, а именно — на поведение Станковича и его помощника. После гола Мартинса они, видимо, с сарказмом стали показывать судье монитор VAR. Это просто неуважение к арбитрам — я не знаю, почему резервный не сказал об этом Иванову. Обоих стоило наказать минимум жёлтой карточкой — это неспортивное поведение.
Ну, а дальше — самый яркий эпизод — стычка (хотя до драки там не дошло) сразу после свистка на перерыв. Сразу предупредим — после матча Дмитрий Баринов, который стал участником конфликта, заявил «Чемпионату», что конфликт исчерпан — со Станковичем они после игры обнялись.
«Станковича надо удалять — он провоцирует просто всех, — считает Федотов. — Кому-то что-то крикнул — и дальше понеслось. Проблема резервного арбитра — Юрия Карпова — он не говорит об этом Иванову. Резервный должен сказать, что человек постоянно оскорбляет и провоцирует других, после свистка на перерыв он спровоцировал штаб “Локо”. Проблема, что резервный об этом не рассказывает, что, по сути, он позволяет это продолжать. Надо действовать — а тут одно бездействие».
Во втором тайме больше внимания заслуживал Алексей Батраков, а не Станкович и судьи. Однако один эпизод отметим — с назначением пенальти в ворота «Локо» (только после просмотра VAR). Если коротко — Иванов ошибся, не сделав это самостоятельно. А если расширенно — вот объяснение от Федотова: «У Иванова была идеальная позиция, чтобы увидеть эпизод между Бакаевым и Дмитриевым. А после VAR решение поменял. Иванов должен был понимать по движению мяча, что он уходит не в аут, а в центральную зону штрафной — значит, первым был игрок “Спартака”. Он ошибся, находясь в отличной позиции. Бакаев фолил на Дмитриеве, поэтому это ошибка Иванова, но Левников второй раз правильно вмешался и исправил ошибку».
«Спартаку» пенальти не помог, а после поражения Станкович заявил о кризисе команды. И высказался об информации о своей возможной отставке.
Михаил Галактионов
Деян Станкович
Алексей Батраков
18′
Дмитрий Воробьев
(Евгений Морозов)
49′
Алексей Батраков
(Зелимхан Бакаев)
79′
Алексей Батраков
(Зелимхан Бакаев)
86′
Кристофер Мартинс
(Маркиньос)
26′
Эсекиэль Барко
78′
1
Антон Митрюшкин
24
Максим Ненахов
45
Александр Сильянов
83
Алексей Батраков
85
Евгений Морозов
23
Сесар Монтес
29′
6
Дмитрий Баринов
93
Артем Карпукас
7
Зелимхан Бакаев
82′
88′
90
Данила Годяев
19
Александр Руденко
65′
2
Кристиан Рамирес
10
Дмитрий Воробьев
13′
79′
27
Николай Комличенко
98
Александр Максименко
68
Руслан Литвинов
4
Алексис Дуарте
6
Срджан Бабич
18
Наиль Умяров
83
Жедсон Фернандеш
5
Эсекиэль Барко
7
Пабло Солари
90′
24
Никита Массалыга
10
Маркиньос
57′
27
Игорь Дмитриев
35
Кристофер Мартинс
70′
11
Ливай Гарсия
70′
9
Манфред Угальде
71′
91
Антон Заболотный
71′
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
