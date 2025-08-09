«Это неуважение к арбитрам». Разбор судейства матча «Спартака» и поведения Станковича

Во втором тайме больше внимания заслуживал Алексей Батраков, а не Станкович и судьи. Однако один эпизод отметим — с назначением пенальти в ворота «Локо» (только после просмотра VAR). Если коротко — Иванов ошибся, не сделав это самостоятельно. А если расширенно — вот объяснение от Федотова: «У Иванова была идеальная позиция, чтобы увидеть эпизод между Бакаевым и Дмитриевым. А после VAR решение поменял. Иванов должен был понимать по движению мяча, что он уходит не в аут, а в центральную зону штрафной — значит, первым был игрок “Спартака”. Он ошибся, находясь в отличной позиции. Бакаев фолил на Дмитриеве, поэтому это ошибка Иванова, но Левников второй раз правильно вмешался и исправил ошибку».